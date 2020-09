Frasi film disney: citazioni e frasi memorabili dai mitici film Disney.

I film sono da sempre formidabili contenitori di frasi belle. Che riguardino la vita, l’amore o altri ambiti, non si fatica a trovare citazioni degne di nota, al loro interno.

Per questo abbiamo deciso di proporvi le 15 più belle tratte dai film Disney. La compagnia statunitense capace di unire indistintamente diverse generazioni, dai più piccoli ai più grandi, sempre all’insegna dei successi e della bellezza delle sue pellicole.

Le frasi migliori tratte dai film Disney

Ecco la lista delle frasi che abbiamo scelto per voi e i film Disney da cui sono state tratte.

1) “Quando sembra che non succeda più ti riporta via, come la marea, la felicità.”

(Tratta dal film La bella e la bestia)

2) “Non smettete mai di sognare, solo chi sogna può volare.”

(tratta da Peter Pan)

3) “Ti svelo un segreto: tutti i migliori sono matti.”

(tratto da Alice in Wonderland)

4) Mufasa: “Simba, lascia che ti dica una cosa che mio padre disse a me. Guarda le stelle. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle.” Simba: “Davvero?” Mufasa: “Sì. Perciò quando ti senti solo, ricordati che quei re saranno sempre lì per guidarti. E ci sarò anche io…”

(tratto da Il Re Leone)

5) “Quando una donna dice dopo, quello che vuole dire è mai e poi mai!”

(Tratta dal film La principessa e il ranocchio)

6) “Ma all’improvviso un angelo è venuto a me, m’ha dato un bacio ed è fuggita via; e ora m’illudo che lei pensi un poco a me, e questa fredda torre mia da quel momento sembra sia illuminata di magia.”

(tratta da Il Gobbo di Notre Dame)

7) “Non tutti possono diventare dei grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in chiunque.”

(tratto da Ratatouille)

8) “Ricorda, sei l’unica che può riempire il mondo di sole.”

(tratta da Biancaneve e i Sette Nani)

9) “Preferisco morire domani, che vivere 100 anni senza conoscerti.”

(tratto da Pocahontas)

Vedi anche: Frasi canzoni belle da condividere

Altre frasi tratte da film Disney

10) “Se metti buona volontà il mondo tutto ti darà. Però se tu non rischierai, nulla mai rosicherai.”

(tratto da La spada nella roccia)

11) “Solo un atto di vero amore può sciogliere un cuore di ghiaccio.”

(tratto da Frozen)

12) “Ogni cosa che ho, anche quella più bella, no, non vale la stella che fra poco toccherò.”

(tratto da Alladin)

13) “Un solo chicco di riso può squilibrare la bilancia; un solo uomo può segnare la differenza fra la vittoria e la sconfitta.”

(tratto da Mulan)

14) “Ohana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato.”

(tratto da Lilo & Stitch)

Citazioni Disney famose

15) “C’è qualcosa che devi sempre ricordare. Tu sei più coraggioso di quanto credi, più intelligente di quanto pensi, e più forte di quanto sembri.”

(tratta dal film Winnie The Pooh)

Frasi belle presenti nei film Disney

Le frasi che abbiamo visto fino ad ora rendono bene l’idea di quanto i film Disney siano profondi. Alcune di queste rappresentano delle vere e proprie lezioni di vita, che crescendo si impara a cogliere e comprendere meglio. Altre riguardano il tema dell’amore, come nel caso di quelle tratte dai film Frozen e Pocahontas.

Non manca neppure un riferimento scherzoso sulle donne, ben rappresentato dalla fase tratta da La principessa e il ranocchio.

E perfino la famiglia. In questo caso la frase che meglio fotografa questo argomento è quella relativa alla parola ohana, che significa appunto famiglia, tratta dal film Lilo & Stitch. Un discorso simile vale per l’indimenticabile dialogo fra padre e figlio, ovvero Mufasa e Simba, nel Re Leone.

Insomma, come avrete capito, molti degli argomenti più importanti nella nostra vita vengono toccati nelle pellicole della Disney. Talvolta in modo riflessivo, altre in modo ironico e pungente.

Bene, siamo giunti al termine di questo nostro viaggio all’interno delle frasi più significative tratte dai film Disney. Non vi resta che scegliere quelle che più vi piacciono.

Vedi anche: