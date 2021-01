Frasi film: le più belle frasi tratte dai migliori film di ieri e di oggi. Citazioni e immagini.

Frasi belle da film. Non sono stati solo i grandi letterati o i poeti ad aver detto e scritto frasi e aforismi memorabili. La storia del cinema è piena di film che sono entrati nel cuore di quasi tutti. Abbiamo scelto tra questi per trovare 50 citazioni belle e significative. E ce ne sono davvero per tutti i gusti!

Dai film d’amore con le loro frasi romantiche ai film Disney, dai vecchi film come “Via col vento” per arrivare fino ai film di Tarantino.

E se per caso non avete ancora visto qualcuno di questi film, leggendo queste frasi potrete trovare anche qualche suggerimento per dei bei film da vedere.

Frasi e immagini belle da film

Non sforzarti di capirlo, devi solo immaginarlo! (Nightmare Before Christmas)

I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c’era qualcosa di strano (Inception)

Mi hai conosciuto in un momento molto strano della mia vita (Fight Club)

Benvenuto nel mondo vero (Matrix)

Questo non è il Vietnam, è il bowling: ci sono delle regole. (Il grande Lebowski)

Nessuno è perfetto (A qualcuno piace caldo)

I cuori non saranno mai una cosa pratica finché non ne inventeranno di infrangibili. (Il mago di Oz)

Sono il signor Wolf, risolvo problemi. (Pulp Fiction)

Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere! (Frankenstein Junior)

Carpe diem, cogliete l’attimo, ragazzi! Rendete straordinaria la vostra vita! (L’attimo fuggente)

Frasi belle sulla vita tratte da film

La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. (Forrest Gump)

Se io posso cambiare, e se voi potete cambiare, allora, tutto il mondo può cambiare! (Rocky IV)

Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà a dirotto. (Manhattan)

Dopotutto, domani è un altro giorno (Via col vento)

Tutti abbiamo sia luce che oscurità dentro di noi. Ciò che conta è da che parte scegliamo di agire. È questo quello che siamo.

(Harry Potter e l’ordine della Fenice)

Chi salva una vita salva il mondo intero. (Schindler’s List)

La nostra vita è fatta di occasioni, anche di quelle che abbiamo perso. (Il curioso caso di Benjamin Button)

La vita è meravigliosa, se non se ne ha paura. Tutto quello che ci vuole è coraggio, immaginazione e un po’ di soldi (Luci della ribalta)

Ecco che cos’è la vecchiaia: si pensa tutto il contrario che in gioventù. Chi combina i guai maggiori a questo mondo? I vecchi, sempre preoccupati di quello che accadrà su questa terra quando loro non ci saranno più. E sono loro che provocano le guerre, perché la guerra è l’unica cosa che riesce ancora ad animarli un po’ (Io ti salverò)

Frasi romantiche tratte da film

Louis, credo che questo sia l’inizio di una bella amicizia (Casablanca)

Nessuno può mettere Baby in un angolo. (Dirty Dancing)

Uomini e donne non possono essere amici, perché il sesso ci si mette sempre di mezzo (Harry ti presento Sally)

Dicono che quando incontri l’amore della tua vita, il tempo si ferma, ed è vero. (Big Fish)

Mi fai venire voglia di essere un uomo migliore. (Qualcosa è cambiato)

Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola.

(Il Signore degli Anelli)

Frasi divertenti tratte da film

Sai, questo… questo è un caso molto, molto complicato, Maude. Un sacco di input e di output. (Il grande Lebowski)

Io non sono cattiva. È che mi disegnano così. (Chi ha incastrato Roger Rabbit)

Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto.

(Per un pugno di dollari)

Quando qualcuno ti chiede se sei un dio, tu gli devi dire sì! (Ghostbusters)

Vedi anche:

Altre frasi belle da film

Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sembrarti vero? E se da un sogno così non ti dovessi più svegliare? Come potresti distinguere il mondo dei sogni da quello della realtà? (Matrix)

Io non credo nella magia, sono soltanto un mucchio di stupide superstizioni (I predatori dell’Arca perduta)

Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. (Fight Club)

Sei solo chiacchiere e distintivo! (Gli intoccabili)

Chi di voi ha la fortuna di avere ancora una vita, se la porti via! Però lasciate qui gli arti perduti… ora appartengono a me! (Kill Bill vol.1)

Che la Forza sia con te (Guerre stellari)

Strade? Dove stiamo andando non c’è bisogno di strade! (Ritorno al futuro)

La vendetta non è mai una strada dritta: è una foresta. E in una foresta è facile smarrirsi. Non sai dove sei né da dove sei partito. (Kill Bill vol.1)

Con l’insonnia nulla è reale. Tutto è lontano. Tutto è una copia di una copia di una copia… (Fight Club)

Sei matta, svitata, hai perso la testa… Ma ti dirò un segreto: tutti i migliori sono matti. (Alice nel paese delle meraviglie)

È la tua ultima occasione, se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia: domani ti sveglierai in camera tua, e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie, e vedrai quant’è profonda la tana del Bianconiglio (Matrix)

Gli farò un’offerta che non potrà rifiutare.

(Il padrino)

Francamente me ne infischio (Via col vento)

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. (Blade Runner)

Possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà(Braveheart – Cuore impavido)

Tieni i tuoi amici vicini ma i tuoi nemici più vicini. (Il padrino, Parte II)

Fare o non fare. Non c’è provare. (Star Wars)

Al mio segnale, scatenate l’inferno! (Il gladiatore)

Non discuto mai d’amore a stomaco vuoto. (Intrigo internazionale)

Oh, sì, il passato può fare male, ma a mio modo di vedere dal passato puoi scappare oppure imparare qualcosa. (Il re leone)

Il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete. Perciò createvelo buono, tutti e due! (Ritorno al futuro III)

Un cuore, anche se spezzato, continua a battere lo stesso (Pomodori verdi fritti alla fermata del treno)

Non può piovere per sempre. (Il corvo)

Il fatto che io dimentichi le cose non toglie niente al senso delle mie azioni. Il mondo continua ad esserci anche se chiudi gli occhi, no? (Memento)

Pensi alla forza che è nell’universo, che fa muovere la terra e fa crescere gli alberi. C’è la stessa forza dentro di lei. Purché solo, abbia il coraggio e la volontà di usarla. (Luci della ribalta)

Vedi anche: Frasi belle: le 100 più belle e significative da condividere

Le citazioni più belle dei film

E queste erano le 50 frasi più belle tratte da film. Spesso, come abbiamo visto, si tratta di frasi sulla vita belle e significative, che fanno pensare e riflettere. Ma sono anche frasi romantiche tratte da film d’amore e frasi divertenti o emozionanti tratte dai migliori film.

I film, come la musica, che siano drammatici o comici, quando sono ben fatti restano facilmente impressi nella memoria. Alcuni personaggi talvolta sono così verosimili che sembra di averli conosciuti davvero, e le parole che dicono le ricordiamo quasi come quelle dette da un nostro amico.

Vedi anche: