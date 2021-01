I migliori film di Tarantino da vedere in streaming su Netflix, Prime e non solo. Ecco i più belli da vedere subito.

Quentin Tarantino e i suoi film hanno segnato gli ultimi decenni del cinema. Dalle Iene e Pulp Fiction in poi il regista americano, con il suo stile pop, geniale e visionario ha rivoluzionato il cinema degli ultimi anni. Film come Kill Bill, Bastardi senza gloria fino all’ultimo capolavoro C’era una volta a Hollywood sono tutti veri capolavori da vedere e rivedere. Dove? Ecco una lista dei film di Tarantino da vedere su Netflix, Amazon Prime video, Raiplay, Now Tv e Sky Go. Buona visione!

The Hateful Eight (2015)



Ennesimo filmone del nostro Quentin, dalla trama misteriosa e un po’ teatrale. Un gruppo di sconosciuti bloccato da una tormenta di neve in una locanda, ai tempi del vecchio west. Chiaramente ci scappa il morto: chi è stato? Cos’è successo? Niente è come sembra. Originale e avvincente, dialoghi come al solito superbi e cast d’attori d’eccezione. Si può vedere gratis su Raiplay, ma anche su Sky Go e Now Tv.

Django (2012)



Insieme a un cacciatore di taglie uno schiavo libero africano di nome Django attraversa gli Stati Uniti alla ricerca della moglie, prigioniera di un sadico schiavista interpretato qua da un magnifico Leonardo Di Caprio. Geniale e cattivissimo western di Tarantino, con momenti drammatici, altri divertenti e leggeri, altri violenti e deliranti. Insomma, Quentin Tarantino al suo massimo, da vedere. Si trova su Netflix.

Bastardi senza gloria (2009)



Secondo lo stesso Tarantino, il suo capolavoro. Trama: seconda guerra mondiale, un’ebrea proprietaria di un cinema nella Parigi occupata è costretta a ospitare la prima di un film di propaganda nazista, durante la quale un gruppo di soldati americani prepara un agguato con lo scopo di uccidere i gerarchi del Reich e lo stesso Hitler. Geniale, una summa di tutto il cinema di Tarantino, un film di guerra e di avventura, ma anche un dramma e una commedia e un tentativo di rivisitare la Storia attraverso il mezzo cinematografico. Cast di attori come al solito di livello altissimo. Si può vedere su Netflix e Prime Video.

C’era una volta a… Hollywood (2019)



Il grande Quentin Tarantino firma l’ennesimo grande e imperdibile film con questo visionaria, complessa e divertente commedia-drammatica sul mondo del cinema negli anni 60. Protagonista un attore, interpretato da un Leonardo Di Caprio perfetto come sempre, e il suo stuntman, ovvero un Brad Pitt in grandissima forma. Colonna sonora bellissima, regia come al solito fenomenale per un film imperdibile, assolutamente da vedere. Si trova su Sky go e Now Tv.

Le Iene (1992)



Primo formidabile esordio di Quentin Tarantino. Una rapina finita male, un gruppo di rapinatori chiusi in un capannone a discuterne. Violenza, dialoghi divertenti, regia spettacolare e tante citazioni. Già in questo incredibile film – con un cast di attori che gareggiano in bravura – si capiva che ci si trovava di fronte a un futuro maestro del cinema. Se non l’avete visto, guardatelo. Se l’avete già visto, riguardatelo. Potete vederlo su Netflix.

Kill Bill vol 1 & vol 2 (2003, 2004)



La sposa, Uma Thurman, viene quasi uccisa durante il suo matrimonio, con la sua bambina in pancia. Quando si risveglia ha un solo obiettivo: la vendetta. Un fantastico, coloratissimo e complesso delirio che solo Quentin Tarantino poteva organizzare. Film noir, commedia, film di arti marziali, dramma, perfino film d’animazione. Diviso in due volumi è uno straordinario cinema pop citazionista e senza freni all’immaginazione del grande artista americano. Al momento si trovano entrambi su Sky Go e Now Tv.

Pulp Fiction (1994)

Forse il film più famoso di Tarantino. Tre storie che si intrecciano, tanti personaggi da film noir, piccoli e grandi criminali, il tutto raccontato senza seguire una linearità cronologica, ma saltando da un punto all’altro della trama (alcune scene le vediamo più volte). Debitore soprattutto del cinema di Godard, Pulp Fiction è un vero e proprio capolavoro, un classico film anni 90, che ha influenzato decenni di altri film, pieno di scene cult, non solo da vedere ma da studiare a memoria. Al momento si può vedere su Sky Go e Now Tv.

Tarantino, pochi film per una filmografia che ha già fatto la storia del cinema

Ecco, questi sono i film di Tarantino che potete vedere al momento online sulle piattaforme di streaming più note. Ricordiamo che alcune sono gratis (come Raiplay), altre prevedono la prova gratuita (come Prime), mentre altre hanno l’abbonamento mensile.

In pochi anni e con pochi film Tarantino si è imposto come uno dei cineasti più famosi mai esistiti. Il suo stile unico e inconfondibile è diventato perfino un aggettivo, “tarantiniano”. Quelli che trovate nella lista sopra sono alcuni dei suoi film più famosi e recenti, ma ci sono anche i classici. Mancano all’appello perle come Jackie Brown, Grindhouse – A prova di morte, o film meno conosciuti come l’episodio nel film collettivo “Four Rooms”.

