I migliori film romantici da vedere su Amazon Prime Video: dai classici (cult) fino ai quelli più recenti.

Film romantici bellissimi, con il giusto equilibrio di tematiche, passionali, commedie o drammatici. Vediamo quali sono alcuni tra i migliori film sentimentali disponibili sulla piattaforma di streaming on-demand Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: film romanici e passionali

Iniziamo subito con i film perfetti per il pubblico più passionale: un susseguirsi di emozioni che difficilmente non vi conquisteranno.

Dirty Dancing – Balli proibiti (1987)

Dirty Dancing – Balli proibiti, con più di 32 anni alle spalle, è un film musicale divenuto oramai cult. Una pellicola che rappresenta una pietra miliare del genere di riferimento, con una trama intensa e mai banale.

Frances “Baby” Houseman (interpretata da Jennifer Grey), una ricca, ma inquieta, 17enne, è costretta a passare le vacanze a Catskils insieme alla sua famiglia. In un’estate degli anni ’80, qualcosa cambierà per sempre la sua vita. L’istruttore di danza Jhonny (Patrick Swayze) la vede e rimane subito colpito. Tra i due scatta immediatamente la scintilla.

Vedi anche: I 10 film romantici più belli di sempre

Semplicemente irresistibile (1999)

Diretto da Mark Tarlov, la pellicola segue una magica storia d’amore tra due persone. Amanda Shelton, proprietaria di un ristorante che in passato ha visto un momento di successo, e Tom Bartlett, un manager, si incontrano, ma i due non sembrano andare molto d’accordo. Alcuni avvenimenti, quasi miracolosi, gli faranno cambiare presto idea.

Le pagine della nostra vita (2004)

I romanzi di Nicholas Sparks, un degli autori più conosciuti del genero “romantico”, hanno più volte ispirato dei film che hanno conquistato un’intera generazione.

Le pagine della nostra vita è un lungometraggio ispirato all’omonimo romanzo del 1996. Un paziente regala a un’anziana donna, affetta dal morbo di Alzheimer e ricoverata in un centro specializzato, una storia d’amore ambientata negli anni ’30 del ventesimo secolo. Dietro a quelle parole si nasconde una splendida vicenda che riesce quasi sempre a conquistare il pubblico.

Il film, oltre alla trama imperdibile, offre delle interpretazioni di altissimo livello, capaci di accrescere ulteriormente il livello qualitativo della pellicola.

Mamma mia! (2008)

Accompagnati da alcune tra le più celebri canzoni degli ABBA, tra cui “Dancing Queen”, “S.O.S.”, “Money, Money, Money” e “Take a Chance on Me”, sono numerosi gli eventi di questo film. In 24 ore, si susseguono storie d’amore, incontri inaspettati e personaggi con una spiccata personalità.

Sophie è pronta a sposarsi e la madre, Donna, decide di invitare le sue due migliori amiche. Quest’ultime, che prima facevano parte della band musicale Donna and the Dynamos, sono Rosie, una signora fin troppo realista, e Tanya, una persona molto ricca. Sophie, che si sposerà nell’isola in cui è presente l’hotel gestito dalla madre, ha un sogno: farsi accompagnare sull’altare dal suo vero padre. Per scoprire chi esso sia, decide di invitare tre ex compagni di Donna.

Amazon Prime Video: film romantici d’azione

Non potevamo trascurare i film che pongono l’azione al posto del sentimentalismo. Ecco quindi una raccolta di alcuni film bellissimi, disponibili su Amazon Prime Video, che creano un giusto miscuglio tra il romanticismo e l’azione.

The Aeronauts (2019)

Iniziamo con un recente film diretto da Tom Harper, intitolato The Aeronauts. La pellicola ci porta nell’Inghilterra del XIX Secolo e narra la vera storia, molto romanzata, di James Glaisher (Eddie Redmayne). Questo ambizioso personaggio storico, oggi poco conosciuto, durante lo scorso secolo, intraprese un viaggio a bordo di un pallone aerostatico insieme ad Amelia Wren (Felicity Jones). Il loro obiettivo era uno: volare più in alto rispetto a qualunque altro essere umano prima di loro.

Uno straordinario viaggio in un “mondo” inesplorato, che permetterà ai protagonisti di mettersi alla prova e di indagare sé stessi.

Passengers (2016)

Passengers, film del 2016 diretto da Morten Tyldum, è un avventuroso viaggio nello spazio e nella mente degli esseri umani. Non si tratta esclusivamente di una pellicola fantascientifica, bensì anche un film romantico.

Ci troviamo all’interno di un’astronave che condurrà oltre 1000 persone in una stazione spaziale. Per riuscire a sopravvivere al viaggio, della durata di circa 100 anni, i passeggeri sono stati ibernati grazie a una futuristica tecnologia. Un malfunzionamento farà però risvegliare un passeggero 90 anni prima rispetto all’arrivo. In compagnia solo di un’intelligenza artificiale, l’uomo si “invaghisce” di una donna ancora ibernata e, dopo aver lottato contro sé stesso, decide di risvegliarla, raccontandole alcune menzogne. Tra i due scaturirà però qualcosa: Passengers si trasforma in una storia d’amore tra le stelle, ma non mancheranno i pericoli e le incomprensioni.

Amazon Prime Video: film romantici drammatici

Concludiamo questa romantica rassegna con i film d’amore drammatici, segnati particolarmente da tematiche molto seriose e delle costruzioni molto interessanti dei vari personaggi.

Orgoglio e pregiudizio (film 2005)

Joe Wright ha diretto un film, intitolato Orgoglio e pregiudizio, ispirato al libro di Jane Austen. Al centro della vicenda vi è la famiglia Bennet. Questo ampio nucleo famigliare è composto da 7 persone: la madre, il padre e ben cinque figlie (Jane, Elizabeth, Mary, Catherine e Lydia).

Ci troviamo nell’Inghilterra del settecento. La signora Bennet ha un obiettivo: trovare alle proprie figlie un “buon partito”. Tutto sembra procedere in modo tranquillo, fino a quando Charles Bingley, un danaroso scapolo, non si trasferisce vicino all’abitazione della famigliola insieme alla sorella e all’amico Darcy. La madre delle cinque sorelle rimane colpita da quest’uomo e inizia a pensare che possa essere un ottimo marito per una delle figlie.

Vedi anche: Film drammatici recenti Netflix

Il ragazzo si innamora della sorella maggiore. Anche la secondogenita sembra interessata, ma nulla scatta, dato i pregiudizi di lui e l’orgoglio di lei. Dopo numerose incomprensioni e problematiche, il rapporto tra i due diventa sempre più teso.

Una vicenda molto intensa, frutto dalla fantasia di un’autrice che è una figura centrale nella narrativa neoclassica.

I tempi che cambiano (2004)

“Il ritrovamento del vero amore”: questa è la tematica principale del film diretto da André Téchiné. Antoine (Gérard Depardieu) non dimentica il suo primo amore, ovvero Cécile (Catherine Deneuve), anche parecchio tempo dopo rispetto al loro ultimo incontro.

Trent’anni dopo, i due si incontrano nuovamente a Tangeri (porto marocchino sullo stretto di Gibilterra). Antoine, anche se l’amata donna si è sposata e ha dei figli, decide di conquistarla con un atteggiamento e una passionalità tipica degli adolescenti. Davanti a lui, però, troviamo una donna cinica, delusa dalla vita. L’uomo cercherà di farle cambiare idea, accompagnandola in un magico viaggio.

Like crazy (2011)

L’amore è spesso folle, e Like crazy, del 2011 e diretto da Drake Doremus, ne è un esempio lampante. I protagonisti sono due giovani ragazzi: Anna, una studentessa britannica che vive nella meravigliosa città di Los Angeles, e Jacob. La giovane allieva, che può continuare a vivere negli Stati Uniti d’America per un periodo limitato di tempo, decide di non rispettare quanto riportato nel visto e di passare l’intera estate con il ragazzo.

Una brusca separazione forzata sembra distruggere quel sogno durato poco mesi. I due non vogliono però abbandonarsi e decidono di iniziare una storia a distanza. I continui problemi li spingeranno a lasciarsi, ma il loro affetto è troppo forte per svanire.

Il cinema romantico di Prime Video

Abbiamo quindi parlato dei film romantici in italiano più belli tra i numerosissimi disponibili nella piattaforma di streaming on-demand ideata dal colosso del commercio online. Non sono mancati i film belli e recenti, come The Aeronauts, e qualche proposta un po’ più datata, tra cui lo splendido Dirty Dancing – Balli proibiti. E voi, quale pellicola romantica avete preferito tra quelle proposte?

Vedi anche:

10 Film romantici da vedere su Netflix

10 commedie romantiche recenti