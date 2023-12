Le serie più belle da vedere su Prime video nel 2024: quali sono e di cosa parlano. Titoli, date uscita, cast, anticipazioni e trailer.

Nei prossimi mesi su Prime video ci sono le serie più attese del 2024, a cominciare da Citadel: Diana passando per No Activity e molte altri. Alcune sono commedie, altre serie d’azione o romantiche. Ma tutte originali e in esclusiva per gli abbonati Amazon prime. Ecco la nostra top 15, con trailer e tutto quello che devi sapere prima di guardare ognuno di questi titoli.

Citadel: Diana è una delle serie più attese

Serie originale italiana distribuita in tutto il mondo, con protagonista Matilde De Angelis. Questo è il capitolo italiano dello spyverse di Citadel, che racconta le avventure di spie sopravvissute (come già accaduto nel capitolo con protagonista Pryanka Chopra) a un programma di spionaggio segreto che avrebbe dovuto eliminare tutti i partecipanti una volta finito. Ma così non è stato. Il titolo si potrà guardare nel 2024, in data ancora da definire.

No Activity – Niente da segnalare

La serie comedy con un cast d’eccezione: Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Fabio Balsamo, Emanuela Fanelli, Maccio Capatonda e Diego Abatantuono. Qui criminali, poliziotti e operatori sono in attesa di un carico importante, che però ritarda e sono costretti ad ammazzare il tempo nei modi più disparati. Disponibile su prime video dal 18 gennaio 2024.

Antonia

Un’ironica serie dramedy in 6 episodi con Chiara Martegani e Valerio Mastrandrea. La protagonista è una giovane donna in costante fuga dal suo dolore. Il giorno del suo 33esimo compleanno scopre di avere l’endometriosi, ma la malattia diventa l’occasione giusta per conoscersi meglio e smettere di scappare. Prossimamente nel catalogo prime video.

Fallout

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, racconta un mondo dove non c’è quasi più nulla, 200 anni dopo un’apocalisse. Gli abitanti che erano sopravvissuti in rifugi, sono costretti a fare i conti con il mondo reale, terribilmente complesso che li circonda. Serie imperdibile disponibile dal 12 aprile 2024.

The Boys 4

La quarta stagione della fiction che racconta in versione divertente e irriverente, quello che accade quando i supereroi abusano dei loro poteri invece di utilizzarli a fin di bene. Anche se sono amati, i loro comportamenti hanno delle conseguenze totalmente imprevedibili. E questa nuova stagione ne è un ulteriore conferma. In uscita durante il 2024.

Le altre serie più attese su Amazon nel 2024

Se i 5 titoli che abbiamo visto fin qui, non vi interessano, non preoccupatevi, ne abbiamo scelto altri 10 da non perdere durante il 2024. Ecco quali sono:

Sul più bello, la serie italiana sulle avventure di Marta e i suoi amici, fra rapporti difficili e grandi amori Sono Lillo – stagione 2, la nuova stagione del telefilm con protagonista il comico italiano Those About to Die, ambientata a Roma nel 79 D.C. con una popolazione violenta con protagonista l’attore Antony Hopkins Hazbin Hotel, serie global original disponibile dal 19 gennaio 2024 Mr. & Mrs. Smith, adattamento a serie del film del 2005, parla di spionaggio in un matrimonio Expats, parla di un gruppo di donne che con un singolo incontro da il via ad una serie di eventi pazzeschi. Fra le protagoniste Nicole Kidman Marry My Husband, serie coreana da vedere dal 1° gennaio 2024 Role Play, racconta di una donne con un marito, che nasconde una vita segreta, che suo marito scopre. Dal 12 gennaio in catalogo Regina Rossa, la donna più intelligente del mondo diventa la regina rossa di un progetto di polizia, che si rivela una maledizione Clarkson’s Farm, fra le serie più attese UK, la stagione 3 racconta le avventure agricole e i progetti ingegnosi dei suoi protagonisti.

Queste tutte le 15 serie più attese da guardare nel 2024 in streaming su prime video. Ma nei prossimi mesi saranno tantissime le fiction e i film in uscita e in esclusiva da guardare in streaming su amazon video.

