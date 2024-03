Il film sulla Ferrari in esclusiva su prime video. Ecco da quando, di cosa parla e chi sono gli attori stranieri protagonisti del film sulla vita di Enzo Ferrari.

Ferrari Film (2024). Il titolo su Enzo Ferrari si può guardare in streaming su prime video a partire dal mese di marzo 2024. Quindi se siete appassionati di storie di personaggi famosi e di auto sportive, questo è uno dei film da vedere assolutamente quest’anno.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo film biografico, dalla trama fino ai nomi degli attori famosi nel cast.

Ferrari film, data uscita su prime video

Ferrari è uno dei film sportivi più belli da vedere in streaming su Prime video. Sarà disponibile dal 15 marzo 2024 in esclusiva per gli abbonati amazon prime. Per vederlo quindi vi basterà selezionare il titolo sull’App da Smart Tv o Smartphone, oppure andare sul sito di prime video da PC. Non sarà invece possibile guardare Ferrari il film gratis.

Anticipazioni trama Ferrari movie

Di cosa parla questo film? In breve nel 1957 l’ex pilota Enzo Ferrari vive una crisi profonda, perché l’attività che ha costruito con sacrificio rischia la bancarotta. Inoltre il suo matrimonio sta per andare in frantumi, dopo la perdita del figlio Dino. Per riscattarsi decide di scommettere tutto su una corsa che attraversa tutta l’Italia, la famosa mille miglia.

Iscrive la scuderia Ferrari a questa mitica corsa per auto sportive e 2due dei piloti di questa squadra arrivano al primo e secondo posto. Dando così il via a un’ascesa senza fine del mitico marchio Ferrari che ancora oggi ha pochi rivali al mondo.

Chi fa Enzo Ferrari nel film?

In questa pellicola Enzo Ferrari è interpretato da Adam Driver, attore e produttore statunitense di successo. E’ celebre per che aver partecipato alla saga di Guerra Stellari, ma non solo. Ecco i principali film in cui è stato protagonista:

Star Wars – Il risveglio della Forza (2015)

Paterson (2016)

Star Wars – Gli ultimi Jedi (2017)

Fuga dalla terra (2023).

E’ stato inoltre due volte candidato al premio oscar come miglior attore e ai Golden globe, come attore protagonista in una pellicola drammatica.

Ferrari film, il cast completo

Detto del protagonista principale, ecco tutti gli altri attori presenti nel cast di Ferrari film:

Penelope Cruz, nei panni di Laura Ferrari

nei panni di Laura Ferrari Shailene Woodley , che interpreta Lina Lardi

, che interpreta Lina Lardi Patrick Dempsey , è Pietro Taruffi nel film

, è Pietro Taruffi nel film Alessandro Cremona , Porter nel film

, Porter nel film Giuseppe Festinese , nei panni di Piero Lardi

, nei panni di Piero Lardi Derek Hill , è il personaggi di Jean Behra

, è il personaggi di Jean Behra Leonardo Caimi , è Brusoni the Tenor

, è Brusoni the Tenor Gabriel Leone , interpreta Alfonso de Portago

, interpreta Alfonso de Portago Daniela Piperno , ovvero Adalgisa Ferrari

, ovvero Adalgisa Ferrari Giuseppe Bonifanti , è Giacomo Coughi

, è Giacomo Coughi Michele Savoia, alias Carlo Chiti

Queste le anticipazioni e le curiosità su Ferrari film, che trovate nel catalogo amazon prime video da metà marzo 2024. Se amate l’adrenalina e le storie avvincenti di sport, questo titolo fa al caso vostro.

