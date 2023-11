Le 5 serie tv top da vedere a dicembre in streaming su Amazon prime video. Titoli, quando escono e di cosa parlano. Cast attori, immagini e trailer.

Quali sono le serie top da guardare a dicembre su Prime video? Le abbiamo scelte per voi in base alle novità in arrivo nel catalogo Amazon video. Alcune sono fiction italiane originali Amazon altre invece straniere. Tutte però sono bellissime e vi spieghiamo perché in questo articolo.

1- Gigolò per caso

La nuova serie comedy in 6 episodi con uno straordinario cast di attori protagonisti: Christina De Sica, Pietro Sermonti, Ambra Angiolini, Asia Argento e Virginia Raffaele. In questa sitcom il protagonista scopre che il padre gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero lavoro, quello di gigolò. Quindi decide di seguire le sue orme per provare a risolvere i suoi problemi. Se volete riempire le vostre serate natalizie di risate, non potete perdervi questo titolo disponibile dal 21 dicembre.

2- I Farad

Serie tv spagnola (titolo originale Los Farad), ambientata sulla Costa del Sol a Marbella. Negli 8 episodi il protagonista Oskar per realizzare i suoi sogni si imbatte nella famiglia Farad che lo introduce nel più inaspettato dei mestieri: il traffico di armi. E’ la serie perfetta per chi ama i telefilm di azione e malavita, disponibile per lo streaming su prime dal 12 dicembre.

3- Reacher

La seconda stagione comincia quando l’ex investigatore Jack Reacher viene informato che i membri della sua ex unità speciale dell’esercito saranno uccisi uno alla volta. Per evitarlo Reacher riunisce i suoi ex commilitoni e indaga sulla vicenda per capire chi sarà il prossimo ad essere assassinato. Fiction investigativa da non perdere a partire dal 15 dicembre in esclusiva con Amazon prime.

4- Me contro te la famiglia reale

Nella stagione 2 i Me contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scali, dopo un viaggio tornano al palazzo reale con i nipoti della regina. Fra irriverenza, nuove passioni e personaggi come il neo aiuto cuoco che si rivela un gran pasticcione, ci sarà di che divertirsi in queste inedite puntate della serie Tv. Disponibili in streaming sull’app di prime video a partire dal 20 dicembre.

5- Dragon Ball – seconda stagione

Concludiamo questa nostra selezione con una serie animata che ha segnato l’adolescenza di molti, ma che ancora oggi tutti rivedono o guardano per la prima volta molto volentieri. In questa seconda stagione il protagonista Goku e tutti gli altri personaggi del famoso cartone giapponese, dovranno migliorare le loro capacità di combattimento e salvare la terra da temibili e spietati nemici. Le nuove puntate si possono guardare a partire dal 9 dicembre, in streaming per gli abbonati prime.

Insomma, come visto in questa Top 5 ce n’è per tutti i gusti su prime a dicembre. Dalle commedie fino all’azione, passando per le telenovele e le fiction animate. Visto che durante le feste di Natale oltre alle serie per tutta la famiglia non possono mancare i cartoni per bambini.

