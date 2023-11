Cosa c’è su Disney Plus a dicembre 2023. Dai film natalizi ai cartoni per bambini fino a serie tv e documentari. Ecco date uscita, trama e cosa vedere su Disney +.

Le nuove uscite Disney plus renderanno il mese di dicembre magico, creando la giusta atmosfera natalizia in casa vostra. Ma i nuovi film e le serie televisive in arrivo su Disney riguardano anche i successi da poco usciti al cinema e le docuserie.

Nuove uscite Disney plus: i film di dicembre 2023

L’ultimo mese dell’anno è quello tradizionalmente dedicati ai grandi film che su Disney + non mancano di certo. A partire da uno più grandi successi al cinema del 2023, ovvero Indiana Jones e il quadrante del destino, il lungometraggio di Lucasfilm sul leggendario archeologo. Il 5 capitolo della saga di Indiana Jones sarà disponibile in esclusiva streaming su Disney plus dal 15 dicembre 2023.

Questi gli altri film da da non perdere nel mese di dicembre su Disney plus:

Theathe Camp: Un’estate a tutto volume , il film searchlight in esclusiva su questa piattaforma a partire dal 6 dicembre.

, il film searchlight in esclusiva su questa piattaforma a partire dal 6 dicembre. i due speciali di Doctor Who: uno in uscita il 2 dicembre (titolo Wild Blue Yonder) e l’altro il 9 dicembre (dal titolo The Giggle).

E invece quando esce The Marvels su Disney Plus? Il film attualmente è in proiezione al cinema, ma il titolo con Brie Larson nei panni di Captain Marvel arriverà prossimamente in esclusiva su Disney plus. Presumibilmente a inizio 2024.

Film natalizi su Disney plus

Discorso a parte meritano i film di Natale in uscita su Disney + a dicembre e adatti per tutta la famiglia. A partire dall’intera collezione di uno di quei titoli sempreverdi ovvero Mamma ho perso l’aereo e tutti i capitoli successivi.

Ma la lista dei movie a tema natalizio è lunga. Ecco alcuni esempi che non potete perdervi in streaming su Disney:

Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può, il nuovo film originale della collana per ragazzi in arrivo l’8 dicembre in streaming

il nuovo film originale della collana per ragazzi in arrivo l’8 dicembre in streaming Die Hard, la collezione del film di azione ambientato nel periodo natalizio.

la collezione del film di azione ambientato nel periodo natalizio. Nuovo Santa Clause Cercasi, il titolo su Babbo Natale che si mette alla ricerca di un suo sostituto e si ritrova in una fantastica avventura.

Serie Tv nuove uscite Disney plus a dicembre 2023

Partiamo con la serie tv Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, con il protagonista impegnato nella fuga avventurosa attraverso l’America per restituire il fulmine al Dio Zeus ed evitare una guerra. Con l’aiuto dei suoi compagni di avventura troverà la strada giusta. I primi due episodi disponibili in streaming su Disney + dal 20 dicembre 2023.

Attenzione poi alla docuserie sull’indimenticabile Raffaella Carrà che si intitola Raffa e si può guardare dal 27 dicembre su Disney plus. Questo titolo ripercorre il percorso ineguagliabile di una cantante simbolo in Italia e all’estero. Gli episodi della serie televisiva sono 3 della durata di 1 ora ognuno.

Per finire ecco altre due fiction animate in arrivo su Disney:

What If…? La stagione 2 della serie antologica animata firmata da Marvel Studio si potrà guardare a partire dal 22 dicembre

La stagione 2 della serie antologica animata firmata da Marvel Studio si potrà guardare a partire dal 22 dicembre American Dad, tutta la 17a stagione completa dell’irriverente cartone americano disponibile in streaming dal 20 dicembre

Queste in sintesi tutte le nuove uscite Disney plus nel mese di dicembre 2023. Come avete visto fra film natalizi, titoli originali e in esclusiva, show e fiction avrete l’imbarazzo della scelte per trascorrere le vostre serata in famiglia a colpi di streaming.

