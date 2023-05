Full Monty ecco il trailer ufficiale della serie Tv squattrinati organizzati. Cast trama e quando vederla in Tv

Disney+ svela il trailer ufficiale della tanto attesa serie originale, Full Monty che riprende la storia dell’iconico film vincitore del premio BAFTA. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Full Monty – Squattrinati Organizzati: la serie televisiva è pronta a stupire i fan con una nuova avventura ambientata venticinque anni dopo il film originale britannico di grande successo. La serie comedy-drama seguirà lo stesso gruppo di fratelli nella città post-industriale di Sheffield, affrontando le sfide dei settori sempre più fatiscenti della sanità, dell’istruzione e dell’impiego.

Cast serie Tv Full Monty

Nel trailer, vediamo il cast principale riprendere i ruoli più amati dai fan. Robert Carlyle (Trainspotting, C’era una volta) interpreta Gaz, seguito da Mark Addy (Il Trono di Spade, Il destino di un cavaliere) nel ruolo di Dave, Lesley Sharp (Before We Die, Scott and Bailey) come Jean, Hugo Speer (Britannia, Tenebre e Ossa) come Guy, Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) come Horse, Steve Huison (The Royle Family, Paul, Mick e gli altri) nei panni di Lomper, Wim Snape (The Beaker Girls, Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no) come Nathan e Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) nel ruolo di Gerald.

Lo sceneggiatore del film originale e vincitore dell’Academy Award, Simon Beaufoy, fa il suo ritorno insieme alla co-sceneggiatrice Alice Nutter (Accused). Uberto Pasolini (Nowhere Special) torna invece come produttore esecutivo, portando con sé la sua esperienza e il suo talento.

Quando esce Full Monty e quante puntate sono

La serie Tv esce il 5 luglio, le puntate previste sono otto. Quindi, in piena estate, comunque se in attesa volete vedere il film originale lo trovate sulla piattaforma streaming di Disney+. Se invece non siete abbonati qui trovate tutti i costi relativi all’abbonamento