Serie turche da guardare su Mediaset Infinity. Le tre più belle e famose (più una bonus) da vedere in streaming subito.

Le serie turche sono un fenomeno televisivo di successo, come testimoniano i dati del Ministero della cultura in Turchia: circa 700 milioni di spettatori al mondo le guardano. Negli anni le telenovela turche sono diventate sempre più belle, grazie a trame coinvolgenti, attori e attrici belli e bravi e location uniche. Per questo abbiamo scelto le serie turche romantiche e in italiano che devi vedere assolutamente in questo momento su Infinity e Canale 5.

Endless Love, la serie turca più famosa

Endless love è una delle fiction turche più famose, infatti ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio Emmy nel 2015. E’ la serie turca con il record di diffusione distribuita in più paesi (oltre 110) girata nella location tra le coste di Istanbul e Zonguldak, sul Mar Nero.

Racconta una storia d’amore fra due giovani di classi sociali opposte Kemal (Burak Özçivit), proveniente da una famiglia semplice e borghese, e Nihan (Neslihan Atagül), una giovane benestante. Tuttavia le famiglie ne ostacolano l’amore dando vita a un’intenso drama. I due attori del cast di Endless love sono stati nominati agli Emmy come miglior attore e attrice internazionali. Le puntate della fiction sono disponibili gratis e in streaming sull’app di Mediaset infinity.

The family, la serie turca romantica

La nuova serie turca ambientata tra Istanbul e Smirne, che propone la storia d’amore fra la psicologa Devin Aydin (Serenay Sarıkaya) e Aslan Sokyan, boss di una potente famiglia (interpretato da Kivanc Tatlitug). I due hanno una vita apparentemente inconciliabile e molto distante fra loro. Tuttavia nonostante le apparenti differenze finiscono per innamorarsi, accomunati anche dall’esperienza di prendersi cura di familiari con disturbi mentali.

Una delle migliori serie turche drama e al tempo stesso d’amore in onda nel daytime di canale 5 nel pomeriggio in tv, ma di cui potete vedere un totale di 95 puntate anche in streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia, la soap turca drammatica

Segreti di famiglia (titolo originale Yargi), ha come protagonisti Pinar Deniz nei panni di una giovane avvocatessa di nome Ceylin Erguvan e Kaan Urgancıoğlu che interpreta il personaggio di Ilgaz Kaya. Quest’ultimo è un pubblico ministero che si affida a Ceylin (e a suoi metodi poco ortodossi) per seguire un caso che riguarda il fratello. Tuttavia a seguito di questa decisione le rispettive famiglie vengono messe di fronte a inconfessabili segreti e misteri che appartengono al passato.

La serie drammatica prevede 95 puntate distribuite su 3 stagioni televisive. La prima delle quali è già disponibile per lo streaming su Infinity. Seguiranno le altre dopo la messa in onda in chiaro sulle reti Mediaset.

Serie turche 2024-25 quale sarà la prossima

Se le 3 telenovele turche appena citate non ti bastano e ne vuoi vedere altre belle, ecco un nome bonus per te: La rosa della vendetta 2. La seconda stagione di questa fiction turca famosa andrà in onda da settembre su Canale 5 e subito dopo la messa in onda le puntate saranno disponibili gratis in streaming su Infinity. Inoltre potete vedere o rivedere fin da ora tutti gli episodi dell’emozionante prima stagione.

Queste in breve le migliori serie turche da vedere ora su Mediaset Infinity. Se siete amanti di questo genere romantico e al tempo stesso drammatico o giallo, vi consigliamo di recuperare questi titoli.

