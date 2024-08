Storia di una famiglia perbene 2stagione data uscita su Canale 5 e Infinity. Cast attori, trama e anticipazioni nuove puntate.

La serie Storia di una famiglia perbene 2 con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari torna in onda con i nuovi episodi in Tv. Nella seconda stagione della serie diretta da Stefano Reali e basata sull’omonimo libro di Rosa Ventrella, ci sono grandi novità per la famiglia De Santis.

Vediamo di cosa si tratta in base alle anticipazioni e chi sono gli attori protagonisti, ma prima la data uscita in Tv e streaming.

Quando esce Storia di una famiglia perbene 2?

Sono 8 gli episodi della nuova stagione della serie: 2 per ogni serata, per un totale di 4 appuntamenti settimanali. I nuovi episodi vengono trasmessi dal 20 settembre 2024, come anticipato dall’attore Eugenio Ricciardi sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eugenio Ricciardi (@eugenioricciardi_)

Di conseguenza li vedremo per 4 venerdì di fila fino all’11 ottobre 2024, salvo cambiamenti nella programmazione Mediaset. Mentre se volete guardarla in streaming gratis potete farlo sull’app di Infinity, a partire dal giorno dopo della messa in onda di ogni episodio.

Le altre fiction del momento:

Anticipazioni sulla seconda stagione

In una Bari degli anni 90 Maria De Santis si batte per migliorare la vita dei giovani e proteggerli dalle organizzazioni criminali. Mentre il personaggio di Michele (con cui ha una relazione) è ancora in carcere. La famiglia di Antonio e Teresa De Santis continua la propria battaglia per far prevalere verità e giustizia, in un contesto che obbliga i ragazzi a scelte dolorose.

Ma fra i tanti colpi di scena di Storia di una famiglia per bene 2a stagione c’è l’arrivo di un nuovo e misterioso personaggio. Si tratta di un uomo dal passato oscuro che cerca di formare una nuova famiglia per prendere il comando della malavita al posto degli Straziota.

Fiction Storia di una famiglia perbene 2 cast

Ecco il cast completo con il nome degli attori giovani e più famosi che vedremo in questa stagione. Di fianco trovate anche il nome del personaggio che interpretano:

Giuseppe Zeno , nei panni di Antonio De Santis

, nei panni di Antonio De Santis Simona Cavallari , che interpreta il personaggio di Teresa

, che interpreta il personaggio di Teresa Federica Torchetti , ossia Maria De Santis nella fiction

, ossia Maria De Santis nella fiction Eugenio Ricciardi, che interpreta Giuseppe De Santis

che interpreta Giuseppe De Santis Lorenzo Mazzotta , alias Vincenzo De Santis

, alias Vincenzo De Santis Carmine Buschini, che interpreta un giovane Miche Straziota

che interpreta un giovane Miche Straziota Vanni Bramati, è Nicola Straziota nella serie

è Nicola Straziota nella serie Elena Cantarona, nei panni di Nonna Antonietta.

A questi se ne aggiungono altri al momento ancora non comunicati ufficialmente, che riguardano i nuovi personaggi.

Location Storia di una famiglia perbene 2

Dove è stata girata la fiction? A Bari (nel centro storico della città) ma anche in altre località della regione Puglia. In particolare: Molfetta, Monopoli, Giovinazzo, Bisceglie e Sovereto.

Riassumendo, Storia di una famiglia perbene 2a stagione va in onda fra fine settembre e inizio ottobre su Canale 5. In base alle anticipazioni ci aspettano nuovi episodi e storie emozionanti, raccontante in una delle serie più amate degli ultimi anni.

Se invece preferisci i film guarda: Film da vedere