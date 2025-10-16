F1, il film con Brad Pitt tra applausi, incassi e critiche: uscita e recensioni

F1”, il film diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Brad Pitt, vola al botteghino ma divide la critica. Ecco quando esce il film più atteso dell’anno.

Con oltre 629 milioni di dollari d’incasso nel mondo, F1 è già il film sportivo di maggior successo della storia, ma non tutti i giudizi sono entusiasti.

Acclamato per la spettacolarità delle scene di gara e criticato per la trama prevedibile, il titolo prodotto da Apple Original Films arriva in streaming su Apple TV + dal 12 dicembre, portando con sé una scia di applausi, incassi e polemiche.

F1 trama

Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, ex promessa della Formula 1 costretta al ritiro dopo un grave incidente negli anni ’90. Trent’anni dopo, viene richiamato in pista dal suo ex compagno Ruben Cervantes (Javier Bardem), ora proprietario di una scuderia in crisi.

Hayes torna a correre affiancato dal giovane talento Joshua Pearce (Damson Idris), ma il confronto generazionale e il peso del passato rendono la corsa verso la redenzione tutt’altro che semplice.

Girato durante veri weekend di Gran Premio, con la collaborazione della Formula 1 e del sette volte campione Lewis Hamilton, il film mescola elementi autentici e fiction con un approccio realistico e spettacolare.

Cosa dicono le recensioni internazionali

The Hollywood Reporter definisce “F1”

“un dramma sportivo adrenalinico, che combina la spettacolarità delle gare con la presenza magnetica di Brad Pitt.”

(The Hollywood Reporter, 2025)

Collider sottolinea che

“è un film che conquista il pubblico, spettacolare e coinvolgente, capace di restituire come mai prima d’ora l’emozione della Formula 1.”

The Race, testata specializzata in motorsport, lo definisce

“impressionante ma disomogeneo: visivamente straordinario, ma con una narrazione che a tratti perde ritmo.”

Jalopnik è più severo:

“Rumoroso e spettacolare, ma con una scrittura debole e un ritmo irregolare che lo rendono un film da vedere solo al cinema.”

Infine, The Guardian conclude:

“Brad Pitt guida il film con carisma, ma è la macchina a rubare davvero la scena.”

F1 quanto ha incassato il film con Brad Pitt

Dall’uscita del 27 giugno, “F1” ha incassato oltre 629 milioni di dollari diventando il film sportivo più redditizio di sempre.

Negli Stati Uniti ha registrato la migliore apertura per un film originale live action degli ultimi cinque anni, e il pubblico lo ha accolto con entusiasmo: A su CinemaScore e 97 % di gradimento su Rotten Tomatoes.

Il film F1: ” sarà disponibile in streaming dal 12 dicembre 2025 su Apple TV +, dopo una distribuzione in sala che ha superato ogni record per un titolo sportivo.

Per la piattaforma di Cupertino è il più grande successo commerciale mai registrato, oltre Napoleon e Killers of the Flower Moon.

Resta da vedere se, una volta fuori dai cinema, riuscirà a mantenere la stessa forza emotiva o se — come scrive Jalopnik— “è un film da sentire più che da rivedere

