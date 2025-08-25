The Morning Show 4, trailer e data di uscita della nuova stagione su Apple TV+

Quando esce The Morning Show 4: trailer, cast completo e anticipazioni della quarta stagione

Apple TV+ ha presentato il trailer della quarta attesissima stagione di The Morning Show 4, la serie Tv pluripremiata con protagoniste e produttrici esecutive Reese Witherspoon e Jennifer Aniston. Accanto a loro, la showrunner e produttrice esecutiva Charlotte Stoudt e la regista e produttrice Mimi Leder.

La quarta stagione sarà composta da 10 episodi e farà il suo debutto il 17 settembre 2025 con il primo episodio, seguito da un rilascio settimanale fino al 19 novembre.

The Morning Show 4: trama e novità della quarta stagione

Ambientata nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza stagione, la nuova trama mette al centro la fusione tra UBA e NBN. Con la redazione ormai trasformata, i protagonisti si trovano a dover affrontare nuove responsabilità, motivazioni nascoste e il difficile rapporto con la verità in un’America sempre più polarizzata.

In un mondo dominato da deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, la domanda resta: di chi ci si può fidare? E come distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è?

Il cast, oltre ad Aniston e Witherspoon, include volti già amati come Billy Crudup (due volte vincitore dell’Emmy), Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e Jon Hamm. A loro si aggiungono Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook e due star premio Oscar®: Marion Cotillard e Jeremy Irons.

Successi e riconoscimenti delle stagioni precedenti

The Morning Show non è soltanto una delle serie di punta di Apple TV+, ma anche una delle più premiate della piattaforma.

Prima stagione (2019-2020): Billy Crudup vinse l’Emmy e il Critics Choice Award come Miglior attore non protagonista, mentre Jennifer Aniston si aggiudicò il SAG Award per l’intensa interpretazione di Alex Levy. La regista Mimi Leder ricevette due nomination agli Emmy per la Miglior regia.

Seconda stagione (2021): la serie ottenne nuove nomination agli Emmy, tra cui Miglior attrice protagonista (Reese Witherspoon), Miglior attore non protagonista (Crudup) e Miglior guest star (Marcia Gay Harden).

Terza stagione (2023): il successo fu ancora maggiore: 16 nomination agli Emmy e la vittoria di Crudup come Miglior attore non protagonista, oltre al Critics Choice Award. L’American Film Institute inserì la serie nella lista dei dieci migliori programmi TV dell’anno.

Questi riconoscimenti hanno confermato The Morning Show una delle serie televisive più influenti della televisione contemporanea, capace di unire temi di grande attualità con interpretazioni di altissimo livello.

Produzione

La serie tv The Morning Show 4 è prodotta da Media Res con Michael Ellenberg e Lindsey Springer, insieme a Charlotte Stoudt e Mimi Leder. Jennifer Aniston e Kristin Hahn producono per Echo Films, mentre Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine. Anche Zander Lehmann e Micah Schraft figurano tra i produttori esecutivi.