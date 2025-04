Anticipazioni Segreti di famiglia. Maggio 2025

Segreti di famiglia le anticipazioni delle puntate in onda nel mese di maggio. Ultime news sulla fiction turca appassionante e intrigante.

In base alle ultime anticipazioni sulla soap Segreti di famiglia sono diversi i colpi di scena in arrivo nelle puntate di maggio. Mentre si cerca ancora il responsabile dell’omicidio di Zafer, entrano in gioco nuovi personaggi e vengono rivelati dettagli che mettono in crisi il rapporto fra Celyn e Ilgaz.

Vediamo nel dettaglio cosa succederà nelle prossime puntate di maggio.

Anticipazioni Segreti di famiglia prossime settimane

Nei primi episodi di maggio Cinar scompare misteriosamente, mentre Derya sospetta di Ilgaz e Pars. Con l’aiuto di Yetka, Celyn riesce a capire meglio la realtà dei fatti, e nonostante il suo dolore trova il coraggio di affrontare finalmente l’assassino di suo padre.

E subito dopo scopre che il corpo di Zafer non era nel bagagliaio durante il tragitto che ha portato Cinar all’ospedale. Quindi la donna decide di mettere Ilgaz in una situazione difficile: con una domanda che manda in crisi la loro relazione.

Nel frattempo mentre Derya e Ilgaz cercano di risolvere il caso dell’omicidio, Eren trova un nuovo importante indizio. Celyn è sempre più convinta del ruolo di Cinar nell’omicidio di suo padre e Ilgaz deve cercare di dimostrarne l’innocenza se vuole recuperare la fiducia di lei. Ma non ci riesce e i due stanno per divorziare.

Dall’altra parte le anticipazioni Segreti di famiglia mostrano Yetka far visita a Celyn e, dopo aver scoperto la verità su Serdar, lo prepara alla sua dichiarazione, mentre Celyn non vuole che nessuno protegga Cinar dalle sue responsabilità.

A complicare la situazione e rendere la trama più intricata ecco l’arrivo di nuovi personaggi che portano Celyn a scoprire la verità sull’omicidio. Merdan cerca un modo per dimostrare la colpevolezza di Serdar, progettando di catturarlo. Ma proprio quando la polizia coglie Yetka in flagranza di reato e Serdar deve scappare, il rapporto fra Ilgaz e Celyn prende una piega del tutto inattesa.

Le preoccupazioni però non sono di certo finite: nelle ultime puntate del prossimo mese entra in gioco un potente boss mafioso (di nome Igor) che minaccia di uccidere tutta la famiglia di Ilgaz. Insomma, come potete capire da queste anticipazioni Segreti di famiglia, anche le puntate in streaming nel mese di maggio su Mediaset Infinity sono ricche di suspense e nuove sconvolgenti scoperte.

Riconoscimenti fiction Segreti di famiglia

La serie televisiva turca “Yargı“, conosciuta in Italia come “Segreti di Famiglia” ha ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi. Nel 2022 ha vinto il premio come “Miglior serie” ai 48esimi Golden Butterfly Awards, con i protagonisti Kaan Urgancıoğlu e Pınar Deniz che hanno ottenuto rispettivamente i premi come “Miglior Attore” e “Miglior Attrice”. La sceneggiatrice Sema Ergenekon e il regista Ali Bilgin sono stati anch’essi premiati nelle rispettive categorie.

Nel 2023 ha trionfato ai 51esimi International Emmy Awards, ottenendo il premio come “Miglior telenovela” e diventando la seconda fra le serie turche nella storia a ricevere questo riconoscimento. Anche per questo le anticipazioni Segreti di famiglia sono fra le più attese della tv italiana. Continua a seguire il canale spettacoli di donnesulweb per le ultime news su film e fiction di successo.