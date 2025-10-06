Another Love: la dizi turca con tensioni, omicidi e passioni

Puntate, anticipazioni e cast di Another Love, l’ultima soap turca da vedere su Mediaset Infinity.

Another love è la nuova serie thriller da vedere in streaming su Infinity. Un racconto intenso che intreccia mistero, amore e inganni nel miglior stile delle grandi dizi turche. Con un mix esplosivo di emozioni e colpi di scena, la fiction ha già conquistato il pubblico internazionale, ma ora è disponibile anche in Italia, in esclusiva su Mediaset Infinity.

Another Love, quante puntate sono?

La prima stagione di Another Love è composta da 16 episodi turchi, che durano di poco più di 2 ore. Tuttavia in Italia gli episodi sono più brevi e hanno una durata di circa 45 minuti ciascuno. Quindi in totale, la serie ha 49 episodi, trasmessi in streaming su Infinity con 1 nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Trama e anticipazioni: di cosa parla Another Love

Tutto comincia con un omicidio inspiegabile: il corpo di Hamdi Atilbay viene ritrovato in un bosco. A indagare sul caso è Leyla Gediz, una giovane e determinata procuratrice che nasconde un passato complesso. Durante le indagini, Leyla incrocia il cammino di Kenan Öztürk, giornalista ambizioso e carismatico, sempre alla ricerca della verità, anche quando questa fa male.

Tra i due nasce un rapporto intenso, fatto di attrazione, fiducia e sospetti. Insieme, scoprono che dietro l’omicidio di Hamdi si cela una rete di segreti, bugie e potere che coinvolge figure insospettabili. Ogni episodio rivela nuovi dettagli, spingendo i protagonisti sempre più a fondo in una spirale di tensione dove il confine tra giustizia e vendetta si fa sempre più sottile.

Le anticipazioni promettono sviluppi sorprendenti: testimoni inattesi, alleanze pericolose e passioni destinate a esplodere. Mentre Leyla e Kenan si avvicinano alla verità, capiscono che scoprire tutto potrebbe avere un prezzo altissimo.

Cast e attori della nuova dizi turca

Another Love ha un cast d’eccezione, che riunisce alcuni tra i volti più amati delle fiction turche. In particolare:

Hande Erçel interpreta Leyla Gediz , la procuratrice protagonista. Dopo il successo di Love is in the Air, l’attrice torna in un ruolo più maturo e intenso.

interpreta , la procuratrice protagonista. Dopo il successo di Love is in the Air, l’attrice torna in un ruolo più maturo e intenso. Burak Deniz è Kenan Öztürk , il giornalista dal passato tormentato, diviso tra verità e sentimenti.

è , il giornalista dal passato tormentato, diviso tra verità e sentimenti. Completano il cast Cem Davran, Ferit Aktuğ, Gülçin Hatihan, Berrin Arısoy, Uğur Uzunel, Begüm Akkaya e Polen Emre.

La regia è firmata da Neslihan Yesilyurt e Özlem Günhan, che danno alla serie un tono cinematografico e una tensione costante.

Perché vedere Another Love su Infinity

È una serie turca ricca di pathos e mistero , perfetta per chi ama thriller psicologici con un tocco romantico.

, perfetta per chi ama thriller psicologici con un tocco romantico. I protagonisti, Hande Erçel e Burak Deniz , hanno un’alchimia irresistibile.

, hanno un’alchimia irresistibile. È in esclusiva su Mediaset Infinity, visibile on demand in qualsiasi momento.

Insomma Another Love è una soap moderna che unisce ritmo, tensione e sentimenti forti. Ogni episodio lascia con il fiato sospeso, rivelando poco alla volta i segreti dei protagonisti e il mistero che li lega.