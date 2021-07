Infinity, come funziona e cosa vedere sulla piattaforma Mediaset

Infinity tv, cosa serve per vederla. Come registrarsi, abbonarsi e disdire in pochi semplici passi. Ecco cosa c’è da vedere su Mediaset Infinity e quanto costa.

Infinity+ è il servizio che permette di guardare in streaming film, serie tv, programmi televisivi e perfino le partite di calcio di Mediaset. Si tratta quindi di una piattaforma, che funziona in modo simile ad Amazon Prime Video, Netflix eccetera, prevedendo un catalogo accessibile pagando un abbonamento.

Vediamo quindi come si attiva Infinity, come si disdice, cosa permette di vedere e a che prezzo.

Come attivare Infinity?

Per iniziare a guardare i contenuti presenti su Mediaset Infinity bisogna prima di tutto registrarsi sul sito internet www.mediasetplay.mediaset.it.

Per farlo bisogna:

cliccare sulle voci “Registrati” e “registrati con e-mail e password” (o in alternativa utilizzare il proprio account Google) inseriti tutti i dati richiesti (nome, indirizzo ecc.) scegliere il tipo di abbonamento che si desidera attivare. Fra le varie opzioni si può selezionare quella mensile, che permette ogni 30 giorni eventualmente di disdire l’abbonamento.

Una volta scelto il piano, per abbonarsi non resta che inserire il metodo di pagamento (Paypal, carta di credito o una delle altre opzioni previste). Si potranno utilizzare anche eventuali gift card o codici promo. Ultimato il processo potrete iniziare a guardare tutti i contenuti presenti nella piattaforma di Infinity Tv tramite l’app scaricabile su Smart tv, pc, tablet o smartphone.

Come disdire l’abbonamento a Infinity

Disdire l’abbonamento a Infinity plus è possibile in ogni momento, al termine del periodo già eventualmente pagato. Quindi ad esempio se avete scelto di fruire del servizio fino alla fine di un mese, la disdetta scatterà a partire dal giorno successivo a questa data.

Per compiere l’operazione basterà seguire questi passaggi:

Fare il login sul sito di Infinity cliccare sul proprio nome e scegliere l’opzione “gestione account” dal menù a tendina nella seguente schermata scegliere la voce “la tua sottoscrizione” cliccare su “sospendi rinnovo” e dare l’ok.

Infinity quanto costa e cosa offre

Detto di come funziona Infinity+, come attivarlo ed eventualmente cancellarsi, completiamo questa guida sulla piattaforma Mediaset con i costi e i contenuti disponibili.

Il prezzo di Infinity attualmente è di 7,99 euro al mese, pagabili tramite i mezzi prima citati. All’intero del suo catalogo sono inclusi:

film (oltre 2.000 e di vario genere)

serie tv (oltre 2.500, inclusi alcuni dei titoli più famosi degli ultimi anni e le novità sempre aggiornate)

cartoni animati e programmi Mediaset

partite di calcio della Uefa Champions League 2021-22 (con 121 partite trasmesse sulle 137 totali).

Inoltre, al suo interno la piattaforma possiede 6 nuovi canali tematici, che possono essere visti in aggiunta pagando un sovrapprezzo.

Insomma, come visto il catalogo di Infinity tv è piuttosto variegato, permettendo agli utenti di guardare in streaming dal calcio alle serie tv. Il tutto con un’attivazione rapida online e la flessibilità di poter disdire mensilmente, qualora non ci fosse più interesse verso i contenuti proposti.

