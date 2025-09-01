Tradimento: quando finisce la telenovela turca. Cast

Tradimento 2 la serie turca su Canale 5 e Mediaset Infinity. Quanti episodi ci sono, attori e di cosa parla.

Tradimento è una delle serie turche in italiano con lo share di ascolti più alto in Tv. La messa in onda delle puntate della seconda stagione di questa fiction sono riprese dopo la pausa estiva decisa da Mediaset. Oltre che in prima serata il venerdì sera su Canale 5 gli episodi già trasmessi possono vedere in ogni momento in streaming su Infinity.

Tradimento quando finirà?

Al momento non si conosce la data esatta della fine della serie televisiva. Tuttavia possiamo fare una stima visto che la seconda stagione di Tradimento è ricominciata a fine agosto 2025 con i nuovi episodi e viene trasmessa in prima serata ogni venerdì sera. Quindi la soap dovrebbe finire durante durante l’autunno 2025 salvo cambiamenti nei palinsesti Mediaset.

Tradimento: quante puntate sono in Italiano

Per ipotizzare il numero delle puntate di questa serie in Italia bisogna fare alcuni calcoli. In Turchia Tradimento 2 ha 36 episodi, ma in Italia Mediaset ha spezzettato ogni puntata (alcune durano poco meno di 50 minuti altre solo 25) quindi i numeri sono molto diversi.

Ad oggi sono state trasmessi 120 episodi dell’ultima stagione su Infinity e Canale 5. Attualmente la soap nel palinsesto Mediaset viene trasmessa con 3 episodi settimanali tutti di venerdì sera in prima serata (dalle 21:20 circa) così suddivisi:

2 episodi da circa 50 minuti

1 episodio più corto fra 21 e 25 minuti di durata.

Se aggiungiamo gli episodi che andranno in onda durante l’autunno 2025 in totale la seconda stagione ha circa 160 episodi. Questo numero è frutto di una stima che potrebbe variare in base a eventuali modifiche della programmazione Mediaset.

E quante puntate mancano alla fine di Tradimento? Seguendo questo ragionamento poco circa 40 per la serie in corso. A conti fatti comunque mancano ancora un paio di mesi alla fine della serie tv.

Cast Tradimento serie turca

Ecco il cast completo con tutti i nomi degli attori e il personaggio che interpretano nella telenovela:

Vahide Percin, ossia il personaggio di Güzide Yenersoy

ossia il personaggio di Güzide Yenersoy Ercan Kesal, Sezai Okuyan nella serie

Sezai Okuyan nella serie Mustafa Ugurlu, nei panni dell’avvocato Tarık Yenersoy



nei panni dell’avvocato Tarık Yenersoy Cem Bender, ovvero l’uomo d’affari Oltan Kasifoglu

ovvero l’uomo d’affari Oltan Kasifoglu Yusuf Cim, il personaggio di Ozan Yenersoy

il personaggio di Ozan Yenersoy Feyza Sevil Gungor, nei panni di Oylum Yenersoy

nei panni di Oylum Yenersoy Caner Sahin, cioè Tolga Kasifoglu (figlio di Oltan)

cioè Tolga Kasifoglu (figlio di Oltan) Asena Girisken, il personaggio di Yesim Denizeren

il personaggio di Yesim Denizeren Cem Surgit, ovvero Umit Ozgurder, fratello minore di Guzide

ovvero Umit Ozgurder, fratello minore di Guzide Asena Girisken, nel ruolo di Yesim Denizeren.

Serie tv Tradimento: la trama

La soap opera genere drammatico racconta di una stimata giudice (Guzide) madre di 2 figli e spostata con Tarik da 30 anni. Tuttavia, il suo mondo si sgretola quando scopre che ogni membro della sua famiglia, quella che ama e su cui ha sempre contato, la sta tradendo. Da qui parte una lunga serie di scoperte dolorose che rivelano segreti inconfessabili, mettendo in gioco non solo le relazioni familiari, ma anche la stessa identità della protagonista.

Questa in breve la storia di Tradimento, la fiction che sta conquistando l’Italia con il suo mix di drama e mistero, perfettamente interpretata dai suoi attori. Con un finale che si farà attendere per diverse settimane ancora per decisioni legate ad esigenze televisive.

