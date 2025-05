La notte nel cuore. Puntate, cast, trama nuova serie turca

Quando inizia la Notte nel cuore. Numero episodi, trailer, cast, location e di cosa parla l’ultima soap turca Mediaset.

La notte nel cuore è la nuova dizi turca in arrivo su Canale 5 e in streaming su Infinity. Il titolo originale è Siyah Kalp, e si tratta di una delle produzioni più attese tra le soap turche, grazie a una trama intensa, fra segreti, amori tormentati e desideri di vendetta.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie turca di Mediaset, compreso il trailer video e le ambientazioni.

La notte nel cuore quante puntate sono

Sono 31 le puntate nella serie originale in Turchia, ma come già successo per altre fiction (per esempio Tradimento 2) gli episodi potrebbero essere suddivisi in più parti durante la messa in onda in Italia. Quindi al momento il numero esatto di puntate non c’è, ma sui social si parla di circa un centinaio di episodi.

Neanche quando trasmettono La notte nel cuore è noto. Tuttavia Mediaset ha annunciato che la serie andrà in onda prossimamente, quindi fra pochi giorni conosceremo la data ufficiale. Intanto potete dare uno sguardo al trailer dell’ultima dizi.

La notte nel cuore cast completo

Ecco le attrici e gli attori protagonisti della serie e il nome del personaggio interpretato:

Ece Uslu , nei panni della protagonista Sumru

, nei panni della protagonista Sumru Burak Sergen, che interpreta Samet, un ricco uomo d’affari, marito di Sumru

che interpreta Samet, un ricco uomo d’affari, marito di Sumru Esra Dermancioglu, ossia Hikmet, la sorella di Samet

ossia Hikmet, la sorella di Samet Aras Aydin , nei panni di uno dei due gemelli

, nei panni di uno dei due gemelli Hafsanur Sancaktutan , nella fiction è Melek

, nella fiction è Melek Leyla Tanlar, alias il personaggio di Sevilay

alias il personaggio di Sevilay Burak Tozkoparan , interpreta il personaggio di Cihan

, interpreta il personaggio di Cihan İlker Aksum, nel ruolo di Tahsin

nel ruolo di Tahsin Genco Ozak, nei panni di Esat.

Trama La notte nel cuore serie turca

La soap segue la storia di Sumru, una donna che in gioventù ha abbandonato i suoi figli per lasciarsi alle spalle una vita difficile. Oggi si è rifatta una nuova esistenza, sposando Samet, uno degli uomini d’affari più potenti della Cappadocia.

Ma il passato torna a bussare alla porta. I gemelli Melek e Nuh, cresciuti nella miseria dopo essere stati abbandonati, scoprono finalmente la verità sull’identità della madre dalle ultime parole della nonna. Decisi a ottenere ciò che gli spetta, intraprendono un viaggio alla sua ricerca. Tra segreti inconfessabili, passioni proibite e desideri di vendetta, i protagonisti della soap provano a cambiare il loro destino.

Dove è stata girata La notte nel cuore?

La serie televisiva è ambientata nella provincia di Nevsehir, fra i meravigliosi paesaggi della Cappadocia, dove figurano le città di Göreme, Uçhisar e Ürgüp. Questi i luoghi che fanno da sfondo alla storia drammatica e ricca di emozioni di Valley of Hearts (la traduzione inglese del titolo).

La Notte nel cuore arricchisce il numero di dizi turche trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity come nel caso di Segreti di famiglia, Love Reason Get Even e tutte le altre.