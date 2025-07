Io sono Farah: quante episodi ha la dizi turca. Trama

Io sono Farah è la nuova serie tv turca in onda su Canale 5. Il titolo originale della dizi è Adim Farah e vede come protagonista Demet Özdemir, già famosa per il ruolo in DayDreamer – Le ali del sogno, con Can Yaman. Una soap che è un mix di drama, azione e romanticismo.

Io sono Farah quante puntate sono

La soap originale è composta da 2 stagioni: la prima ha 14 episodi, la seconda 13, per un totale di 27 puntate. Mentre in Turchia ogni puntata dura circa 140 minuti, in Italia gli episodi sono suddivisi in 3 parti da circa 45 minuti l’uno, come successo anche per La notte nel cuore – Forbidden Fruit o altre dizi turche in onda su Canale 5.

Quindi al momento possiamo calcolare quanti episodi ci sono: ossia 81 (ossia 27*3). Ma se per per esigenze televisive Mediaset dovesse modificare la durata allora il totale delle puntate di Io Sono Farah in Italia cambierebbe.

Quando trasmettono My name is Farah?

La dizi va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:45 su Canale 5. Sono 2 gli episodi trasmessi ogni giorno, quindi in totale 10 quelli trasmessi ogni settimana, salvo cambiamenti nella programmazione tv di Mediaset. Di pari passo con la messa in onda in chiaro, le puntate di Io sono Farah si potranno guardare anche in streaming su Infinity.

Io sono Farah trama serie tv

In questa serie la protagonista è una giovane donna iraniana costretta a rifugiarsi a Istanbul con il figlio malato per sfuggire a un passato difficile. Immigrata clandestina e madre determinata, Farah lavora in segreto come donna delle pulizie per curare il piccolo Kerimşah, affetto da una rara malattia immunitaria. Ma il suo mondo cambia quando diventa testimone di un omicidio mafioso.

Sulle sue tracce viene messo Tahir, sicario dal passato tormentato. Tra fughe, segreti e passioni inaspettate, Farah dovrà lottare per la salvezza del figlio…e per la propria libertà. Suspense, amore e dramma si intrecciano in questa serie appassionante.

Io sono Farah cast completo

Ecco i principali personaggi della soap e il nome degli attori che li interpretano:

Demet Özdemir è la protagonista Farah

è la protagonista Farah Engin Akyürek , che interpreta il sicario Tahir

, che interpreta il sicario Tahir Rastin Pakhanad nei panni di Kerimşah, il figlio di Farah

nei panni di Kerimşah, il figlio di Farah Feyyaz Duman il personaggio di Behnam Azadi

il personaggio di Behnam Azadi Mert Doğan interpreta Bekir Akıncı

interpreta Bekir Akıncı Oktay Çubuk , alias Kaan Akıncı

, alias Kaan Akıncı Senan Kara , nella soap è Vera Akıncı

, nella soap è Vera Akıncı Kemal Burak Alper , che interpreta İlyas

, che interpreta İlyas Lale Başar , nei panni di Perihan Koşaner

, nei panni di Perihan Koşaner Fırat Tanış , interpreta Mehmet Koşaner

, interpreta Mehmet Koşaner Derya Pınar Ak è Gönül Koşaner nella serie.

Ricapitolando, Io sono Farah è una fiction intensa, che unisce thriller e sentimento in una narrazione avvincente. Perfetta da vedere per chi ama le storie forti, ricche di colpi di scena e grandi emozioni.

Le altre serie in streaming gratis su Infinity: