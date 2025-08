Forbidden Fruit anticipazioni nuove stagioni. Cosa succederà

Forbidden Fruit anticipazioni sulle prossime stagioni. Cosa succede nelle nuove puntate della dizi turca drama.

Dopo il finale della prima stagione, Forbidden Fruit, – titolo originale Yasak Elma – prosegue con le altre 5 stagioni fatte di trame intricate, colpi di scena e storie d’amore tormentate. Possiamo anticiparvi cosa succederà nelle nuove puntate, già trasmesse in Turchia e ora in arrivo anche in Italia.

Con l’arrivo della seconda stagione in onda durante il mese di agosto 2025 su Canale 5, l’attenzione è tutta puntata su ciò che succederà a Zeynep, Yildiz, Alihan, Halit e gli altri protagonisti. Intrighi familiari, gelosie, tradimenti e alleanze imprevedibili continueranno a tenere alta la tensione episodio dopo episodio. Ecco le anticipazioni Forbidden Fruit sulle prossime stagioni.

Forbidden Fruit anticipazioni nuova stagione

Nelle prossime puntate della seconda stagione in onda fino al 15 agosto Zeynep si ritrova in una situazione compromettente con Alihan, che alimenta malintesi sia con sua sorella Yildiz che con il cognato Halit.

Nel frattempo, Lila, stanca delle tensioni familiari, esce con un’amica e conosce Ates, un ragazzo affascinante che la invita a una festa. Cem continua a mostrare un interesse crescente per Zeynep, suscitando la gelosia di Alihan.

Durante un evento mondano, Ender e Yildiz si confrontano nuovamente, riaccendendo la loro storica rivalità. Poco dopo, Yildiz organizza una sontuosa festa per celebrare la sua nuova casa, ma la serata prende una piega inaspettata. Determinato a chiarire i suoi sentimenti, Alihan escogita un modo per parlare con Zeynep in privato, arrivando persino a bloccarla con lui in ascensore.

Ti potrebbero interessare le altre anticipazioni sulle dizi turche:

Forbidden Fruit anticipazioni turche

Successivamente la situazione precipita fra Halit e Yildiz, il loro matrimonio sembra avere le ore contate e lui ha ormai preso una decisione. La donna però non resta con le mani in mano e farà di tutto per riconquistare Halit. Alihan e Zeynep invece cercano di vivere al meglio le loro vite separate, e lui vuole lasciarsi questa storia alle spalle.

Nel frattempo Zeynep è triste nel vedere Hira e Alihan insieme e le crescenti incomprensioni porteranno la relazione a un punto di non ritorno, almeno all’apparenza. Intanto Yildiz è combattuta fra Halit e Kemal, ma ha di fronte la più classica delle scelte: seguire le proprie emozioni oppure la sua logica.

Questo in sintesi cosa succederà nelle nuove puntate della fiction turca. Per scoprire anche le anticipazioni della terza stagione di Forbidden Fruit e delle successive, torna spesso a consultare questo articolo in costante aggiornamento.

Se ti piacciono le soap turche guarda le dizi su prime video