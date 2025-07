Forbidden Fruit: episodi e trama della dizi turca drama

Quando va in onda Forbidden Fruit? Quante puntate sono, cast attori e trama dell’ultima soap turca.

Forbidden Fruit è la fiction in onda su Canale 5 e in streaming su Infinity. Il titolo originale della serie tv è Yasak Elma e racconta un intreccio tra alta società e mondo degli affari della Turchia contemporanea, fra amori e colpi di scena.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa soap genere drammatico, compreso il trailer video e le ambientazioni.

Forbidden Fruit quanti episodi sono

La serie originale trasmessa in Turchia ha un totale di 177 episodi distribuiti su 6 stagioni. Come altre soap, per esempio La notte nel cuore o Endless Love, la durata di ogni puntata è di 120 minuti ciascuna.

Ma come sempre accade in questi casi in Italia ogni puntata viene suddivisa in 3 (durano poco più di 40 minuti ciascuna). Seguendo questo ragionamento possiamo fare una stima di quanti episodi ci sono su Canale 5: ovvero 531 (così calcolato 177*3).

Quando trasmettono Forbidden Fruit?

La soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. Quindi ci sono 5 appuntamenti settimanali da vedere in tv e ogni giorno sono 2 le puntate trasmesse (ognuna delle durata di circa 43-44 minuti). Gli episodi di Forbidden Fruit si possono guardare anche gratis in streaming su Mediaset Infinity e sono disponibili quotidianamente.

Frobidden Fruit: la trama

Questa dizi racconta la storia di due sorelle, Yıldız e Zeynep, unite ma profondamente diverse: Zeynep è idealista, guidata dai principi etici e ambiziosa nel lavoro, mentre Yıldız sogna una vita agiata e punta a sposare un uomo ricco per sfuggire alla povertà.

Nel corso delle varie stagioni il focus si sposta maggiormente sulle dinamiche tra le protagoniste femminili. Fra amicizie e rivalità dettate dalle manipolazioni che interferiscono negativamente sulle rispettive vite amorose. Tuttavia in Forbidden Fruit vendetta e ambizione prevalgono su tutto, anche sui legami più profondi.

Cast attori serie tv Yasak Elma

Ecco chi sono gli attori principali e i personaggi che interpretano:

Eda Ece – Yıldız , giovane donna ambiziosa in cerca di una vita lussuosa.

– , giovane donna ambiziosa in cerca di una vita lussuosa. Şevval Sam – Ender , donna influente dell’alta società di Istanbul.

– , donna influente dell’alta società di Istanbul. Talat Bulut – Halit , potente uomo d’affari e marito di Ender.

– , potente uomo d’affari e marito di Ender. Sevda Erginci – Zeynep , sorella di Yıldız, onesta e idealista.

– , sorella di Yıldız, onesta e idealista. Onur Tuna – Alihan , ricco imprenditore e interesse amoroso di Zeynep.

– , ricco imprenditore e interesse amoroso di Zeynep. Sarp Can Köroğlu – Kerim , uomo affascinante e misterioso.

– , uomo affascinante e misterioso. Hakan Karahan – Doğan , personaggio influente coinvolto nelle dinamiche di potere.

– , personaggio influente coinvolto nelle dinamiche di potere. Ebru Şahin – nei panni di Hira.

Dove è ambientata?

La soap Forbidden Fruit è stata girata tra Istanbul e i distretti di Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Cihangir, Abant e la provincia di Kocaeli. Alcune immagini della quinta stagione sono però ambientate in Toscana.

Con le sue trame avvincenti e i continui colpi di scena, Yasak Elma si inserisce perfettamente nel panorama delle serie turche più belle, al fianco di titoli di grande successo come Segreti di famiglia, Tradimento e Io sono Farah. In un mix di emozioni, passioni e scenari da sogno che hanno conquistato milioni di spettatori.

