Innocence: puntate e cast della dizi turca romantica

Innocence – quando va in onda la soap turca su Canale 5. Episodi, anticipazioni, attori e location della fiction.

Si chiama Innocence la serie turca trasmessa da Mediaset dopo i successi di Tradimento e La notte nel cuore. Mausmiyet (questo il titolo originale) è un titolo genere romantico, ma con eventi drammatici in pieno stile dizi turche. Vediamo di cosa parla e cosa succederà nelle prossime puntate.

Innocence serie turca: quanti episodi sono

Si tratta di una fiction in 13 puntate, della durata di 2 ore ognuna nella versione originale. Tuttavia in Italia Mediaset dividerà ogni episodio in 3 parti (con una durata di 40-45 minuti ciascuno) per un totale di 40 puntate.

La soap va in onda con un doppio appuntamento settimanale ogni week end: una puntata il sabato e una la domenica alle ore 14:30 su Canale 5. Gli episodi già trasmessi sono visibili in streaming su Infinity in ogni momento. E quando finisce Innocence? In base ai nostri calcoli sulle puntate, dura 20 settimane e finisce nel mese di novembre, salvo cambi programmazioni di Mediaset.

Innocence anticipazioni prossime settimane

Nelle prossime puntate Ela è talmente sconvolta da ciò che ha letto online da tentare di togliersi la vita con un pezzo di vetro. Solo l’intervento di Bahar riesce a fermarla in tempo. Con dolcezza, la donna le sta accanto e le ribadisce di credere in lei, anche se ormai nemmeno Ela è più certa della verità.

Rientrata a casa, Bahar affronta Hande, ma si scontra subito con la dura opposizione di Neval, che difende la figlia con decisione. Timur ricorda a Bahar che non può prendersela con chiunque si schieri contro Ela, sottolineando che la loro stessa figlia era già finita in centrale una volta per aver insultato Irem sui social. Ma alla fine, era stata rilasciata dopo che Irem aveva deciso di ritirare la denuncia, su pressione di Ilker.

Trama della serie turca Mausmiyet

In generale questa serie racconta la storia di Bahar, una madre la cui vita cambia drasticamente quando la figlia Ela diciannovenne si innamora dell’uomo sbagliato. Il primo amore della giovane non è uno studente universitario della sua età, ma il capo 35enne di suo padre, che sta per sposare un’altra.

Bahar, che cerca di salvare sua figlia da questa relazione, non può però impedire che ciò accada. Ma un evento durante il giorno della festa del compleanno di Ela cambia per sempre la vita di tutta la sua famiglia.

Il cast completo della serie tv Innocence

Il cast dell’ultima dizi turca è composto da attori molto amati dal pubblico, alcuni dei quali già noti in Italia per aver recitato in altre serie trasmesse da Mediaset. In particolare:

Deniz Çakır interpreta Bahar, la madre coraggiosa e protettiva.

interpreta Bahar, la madre coraggiosa e protettiva. İlayda Alişan è Ela, la giovane figlia travolta da un amore pericoloso.

è Ela, la giovane figlia travolta da un amore pericoloso. Serkay Tütüncü veste i panni di Ilker Ilgaz, il controverso interesse amoroso di Ela.

veste i panni di Ilker Ilgaz, il controverso interesse amoroso di Ela. Mehmet Aslantuğ è Harun Orhun, figura chiave della trama.

è Harun Orhun, figura chiave della trama. Hülya Avşar, una delle attrici più iconiche della Turchia, ricopre il ruolo di Hale Ilgaz, madre di Ilker.

Ognuno degli attori porta in scena interpretazioni intense, contribuendo a rendere la narrazione della fiction avvincente e piena di colpi di scena.

Dove è stato girato Innocence?

La soap turca Innocence è stata girata principalmente a Istanbul, una delle città più affascinanti della Turchia, spesso scelta come location per le dizi più popolari. Le riprese si svolgono tra gli eleganti quartieri residenziali della città e suggestive location sul Bosforo, che fanno da sfondo ai drammi e alle passioni dei protagonisti.

Alcune scene sono state ambientate anche in interni di ville moderne, uffici di lusso e caffè raffinati, contribuendo a creare quell’atmosfera sofisticata e intensa che contraddistingue la serie.

