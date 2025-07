Fiction Mediaset autunno 2025. Da Viola come il mare alle dizi

Le serie Mediaset in onda in autunno 2025: nuovi episodi, cast, trame e quando iniziano in tv e streaming.

Le nuove fiction Mediaset autunno 2025 si preannuncia ricche di emozioni e colpi di scena per gli spettatori. Su Canale 5 e Infinity arriva un mix di grandi ritorni, nuove produzioni italiane e le attesissime dizi turche che stanno conquistando il pubblico giorno dopo giorno.

Elenco fiction Mediaset autunno 2025

Ecco tutte le serie Mediaset in arrivo da settembre.

Viola come il mare 3

La terza stagione della serie con un importante cambio nel cast: non ci sarà Can Yaman che vedremo nella fiction Sandokan. Al suo posto, al fianco di Francesca Chillemi, ci sarà Rodrigo Guirao Diaz, attore argentino noto per il suo fascino e talento. La storia riprende tra casi da risolvere e nuove tensioni sentimentali.

Buongiorno Mamma 3

Torna Raoul Bova nella nuova stagione che promette rivelazioni, legami familiari messi alla prova e il consueto mix di emozione e mistero.

Alex Bravo – Poliziotto a modo suo

Marco Bocci è protagonista di sei serate evento in cui interpreta un agente fuori dagli schemi, con metodi discutibili ma un cuore autentico.

A testa alta

Sabrina Ferilli torna su Canale 5 con una fiction intensa e sociale, in cui interpreta una donna forte che lotta per la verità e la giustizia in un contesto difficile. Una storia attuale e potente.

Vanina – Un vicequestore a Catania 2

Giusy Buscemi torna nei panni del vicequestore Vanina, tra nuovi casi da risolvere, paesaggi siciliani mozzafiato e una trama sempre più avvincente. La seconda stagione promette colpi di scena e introspezione psicologica.

Una nuova vita

Con Anna Valle, la fiction racconta la storia di rinascita di una donna che, dopo una svolta dolorosa, riscopre sé stessa tra coraggio, cambiamenti e nuove possibilità.

Colpa dei sensi

Un mix di passione e mistero con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Un thriller romantico dove l’amore si intreccia a segreti pericolosi e scelte impossibili.

Erica

Vanessa Incontrada è la protagonista di questa nuova fiction, incentrata su una donna che si trova al centro di un’indagine personale e familiare. Una storia dal forte impatto emotivo.

Dizi turche Mediaset autunno 2025

Fra le serie tv più attese ci sono anche quelle in onda ogni giorno o con appuntamenti in prima serata su Canale 5. In particolare:

Tradimento che torna a settembre con i nuovi episodi della seconda stagione, attualmente sospesa per la pausa estiva

che torna a settembre con i nuovi episodi della seconda stagione, attualmente sospesa per la pausa estiva Forbidden Fruit già in onda attualmente ma con i nuovi episodi che proseguiranno per tutto l’autunno visto che sono 6 le stagioni di questa appassionate dizi

già in onda attualmente ma con i nuovi episodi che proseguiranno per tutto l’autunno visto che sono 6 le stagioni di questa appassionate dizi Io sono Farah nuova intrigante soap turca, genere drama sentimentale, che Mediaset ha annunciato andrà in onda prossimamente (con ogni probabilità a partire da settembre)

nuova intrigante soap turca, genere drama sentimentale, che Mediaset ha annunciato andrà in onda prossimamente (con ogni probabilità a partire da settembre) Altre serie turche nuove in arrivo nei prossimi mesi.

Insomma fra nuovi volti, grandi ritorni e storie coinvolgenti, le fiction Mediaset autunno 2025 sono numerose. Che si tratti di crime drama, family saga, thriller sentimentali o soap turche, il palinsesto tv è vario ed emozionante.