Un professore 3a stagione: uscita, anticipazioni e cast

Un Professore, quando va in onda la terza stagione della fiction Rai che fa riflettere. Cosa succederà, puntate e attori.

Dopo il successo delle prime due stagioni, Un professore 3 torna su Rai 1. Anche questa volta la fiction con Alessandro Gassmann, nei panni del carismatico prof. Dante Balestra, è un mix di emozioni, temi sociali, filosofia e adolescenza. Vediamo quando esce, cosa succederà nella nuova stagione e chi troveremo nel cast.

Quando esce Un Professore 3?

La terza stagione della serie tv arriverà nell’autunno 2025 su Rai 1, in sei prime serate. Anche stavolta, la programmazione serale offrirà agli spettatori un appuntamento settimanale con le vicende della 5ª B del liceo Leonardo da Vinci di Roma. Ma le puntate già trasmesse saranno anche visibile in streaming su Raiplay.

Quando iniziano le altre fiction Rai: Cuori 3

Blanca 3

Sandokan

Trama: cosa succede in Un Professore 3

È l’anno della maturità per i ragazzi della 5ª B. Gli esami si avvicinano e con essi le incertezze sul futuro. Ma non sono solo gli studenti a fare i conti con scelte difficili: anche il professor Balestra è alle prese con una vita privata più caotica che mai.

Dante è costretto a traslocare con suo figlio Simone da nonna Virginia. Il loro rapporto è teso, Simone è arrabbiato e distante, e le ferite del passato non si sono ancora rimarginate. Come se non bastasse, nella vita del professore riappare Leone, un ex allievo diventato ora collega. La sua presenza riporta a galla un mistero che riguarda Alba, ex studentessa dal vissuto tormentato.

Nel frattempo, al liceo arrivano nuovi volti pronti a mescolare le carte in tavola. Tra questi Anita, la nuova supplente d’inglese, e Irene, la nuova preside, madre di Greta, un’adolescente ribelle destinata a lasciare il segno. Con lei anche Thomas e Zeno, due studenti che daranno una nuova dinamica alla classe, unendosi al percorso verso la maturità di Viola, Nina, Matteo, Laura, Luna, Simone e Manuel. Ancora una volta, la filosofia sarà il filo conduttore delle puntate, uno strumento con cui affrontare le grandi domande dell’adolescenza e della vita adulta.

Il cast completo di Un professore 3

La stagione tre di Un Professore ritrova volti amati dal pubblico e introduce nuove interessanti presenze. Ecco gli attori principali:

Alessandro Gassmann è Dante Balestra, il professore di filosofia

è Dante Balestra, il professore di filosofia Claudia Pandolfi torna nei panni della dolce ma determinata Anita

torna nei panni della dolce ma determinata Anita Nicolas Maupas è Simone, il figlio di Dante

è Simone, il figlio di Dante Damiano Gavino è Manuel, il ragazzo dal passato difficile

è Manuel, il ragazzo dal passato difficile Nicole Grimaudo, Dario Aita e altri volti si uniscono alla serie in ruoli chiave.

Insomma Un professore 3 è molto più di una serie scolastica: è un racconto che affronta temi come l’identità, l’amore, l’inclusione, il rapporto genitori-figli e l’importanza della cultura nella vita. La terza stagione promette nuovi colpi di scena, sempre con il tocco leggero ma mai banale che ha conquistato milioni di telespettatori. Un successo confermato anche dalle recenti repliche della seconda stagione, che hanno registrato buoni ascolti in tv.