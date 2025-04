Tradimento 2: tutta la seconda stagione. Anticipazione

Trama puntate 2a stagione della serie tv turca Tradimento. Cosa succederà nei nuovi episodi: spoiler.

Dopo il successo della prima serie, Tradimento seconda stagione è una delle dizi turche più attese in Tv. La 2a stagione non solo ci sarà, ma conosciamo già le anticipazioni su quello che succederà, visto che in Turchia la serie originale “Aldatmak” è già stata trasmessa.

Vediamo di cosa parla la nuova stagione della famosa soap, con le trame dalla prima all’ultima puntata.

Tradimento seconda stagione: trama prime puntate

La prima stagione di Aldatmak si conclude con Guzide scossa da un incidente e messa di fronte a una scelta che potrebbe cambiare la vita di tutti. Nel primo episodio della 2a stagione di Tradimento la protagonista riprende da dove eravamo rimasti: è sul punto di perdere sia la figlia che il nipote e deve cavarsela ancora una volta da sola.

La donna rischia tutto per trovare suo nipote, ma non è consapevole di avere un pericoloso nemico. Si tratta di un nuovo arrivo che minaccia tutta la famiglia. Güzide scopre un segreto che le fa mettere in discussione tutto quello in cui aveva creduto: Oylum non è la figlia biologica di lei e Tarik. Per questo inizia a cercare risposte, ma troverà solo altre domande.

Intanto Oylum, che si è riunita al suo bambino, non sa come sentirsi nei confronti di Behram. Una sua decisione però rischia di scatenare una guerra con la famiglia Dicleli. Questa in breve la sintesi dei primi 5 episodi di Tradimento seconda stagione.

Tradimento 2: anticipazioni turche

Nelle puntate successive le trame mostrano Oylum fare di tutto per proteggere la casa che sta cercando di costruire con suo figlio. Intanto Güzide la supporta il più possibile per tenere unita la famiglia, ma si scontra con İpek, un personaggio che la fa dubitare fin dal loro primo incontro, fino a una rivelazione sconvolgente.

Nonostante il dilemma in cui si trova, Guzide porta avanti la sua relazione con Sezai, ma non è a conoscenza della trappola che İpek ha pianificato con Serra e Azra. La persona che la mette in guardia è inaspettata. Mentre, Oylum rivela a Mualla che il padre di Can è Tolga, ottenendo una reazione inaspettata. E Kahraman avrà un ruolo chiave in questa storia.

A metà della seconda stagione c’è un nuovo colpo di scena: Can finisce in ospedale e Mualla si sente responsabile del suo ricovero. Mentre la vicinanza fra Kahraman e Oylum fa aumentare la gelosia di Tolga. Ma una serie di eventi avvicina sempre di più i due.

Come finisce Tradimento seconda stagione

Negli episodi finali dell’ultima stagione di Tradimento Tolga e Selin cercano di costruirsi una famiglia, ma la ritrovata felicità della coppia non durerà a lungo. Anche Oylum e Kahraman dovranno fronteggiare un brutta sorpresa.

Mualla ha una rivelazione sconvolgente, ma non è l’unica: Guzide scopre un segreto che Sezai nasconde da tempo. Con il passare delle puntate però si scopre la verità definitiva: l’ex marito Tarik ha costruito un castello di bugie per diversi anni ai danni di Guzide, che questa volta cambia definitivamente la sua vita. Arriva alla decisione di sposare Sezai: il suo unico, vero grande amore, che le è sempre stato accanto e l’ha supportata nell’ultimo periodo della sua vita, il più difficile di tutti.

Come si vede questa serie turca continua a mantenere un ritmo avvincente, mettendo in evidenza le vulnerabilità dei suoi protagonisti e le scelte che li definiscono. Ogni episodio porta nuovi sviluppi, con l’intrigo che cresce e si intreccia con le sfide morali dei personaggi.

Queste in sintesi le anticipazioni su Tradimento seconda stagione, che in Turchia ha 36 puntate, della durata di oltre 2 ore l’una. Mentre in Italia vengono suddivise in più episodi, e in base a quanto già successo nella prima stagione, trasmessa su Canale 5 e Infinity, potrebbero essere oltre 120 in totale.

