Blanca 3: data uscita, cast e trama della serie crime

Quando trasmettono la terza stagione di Blanca, la fiction Rai con Maria Chiara Giannetta. Attori, anticipazioni e location.

Blanca 3a stagione, la popolare fiction crime, torna con nuovi episodi carichi di mistero, emozioni e colpi di scena. La serie è stata ufficialmente inserita nel palinsesto autunnale Rai 2025. Vediamo quando va in onda e cosa succederà.

Quando inizia Blanca 3a stagione?

Al momento non c’è ancora una data ufficiale per la messa in onda delle nuove puntate. Tuttavia sarà una delle prime serie in onda nel mese di settembre su Rai 1.

E quante puntate ci sono nella terza stagione di Blanca? La fiction va in onda in 6 prime serate (una puntata ogni serata) con appuntamenti settimanali come nella precedente stagione. I nuovi episodi saranno inoltre visibili in streaming su Raiplay.

Blanca 3: anticipazioni nuova stagione

La consulente non vedente più brillante della TV torna al commissariato di San Teodoro con nuove indagini e sfide personali. Per la prima volta, Blanca ha paura del buio. Una novità che la metterà di fronte a sé stessa come mai prima d’ora.

Intorno a lei, i personaggi amati delle stagioni precedenti e due uomini che metteranno alla prova il suo cuore: l’ispettore Liguori e Domenico Falena, misterioso contractor di un’agenzia di sicurezza navale. A complicare le cose inoltre ci sarà un bambino scomparso, un caso intricato e un intreccio di emozioni, in questa emozionante nuova una stagione.

Cast attori completo Blanca 3

Fra gli attori dei nuovi episodi di Blanca troviamo:

Maria Chiara Giannetta, nel ruolo della protagonista Blanca Ferrando

nel ruolo della protagonista Blanca Ferrando Giuseppe Zeno, è l’ispettore Michele Liguori, collega di Blanca e figura chiave nella sua vita personale e professionale

è l’ispettore Michele Liguori, collega di Blanca e figura chiave nella sua vita personale e professionale Domenico Diele, ossia Domenico Falena, nuovo personaggio misterioso, coinvolto in un’indagine delicata

ossia Domenico Falena, nuovo personaggio misterioso, coinvolto in un’indagine delicata Enzo Paci, nel ruolo del vicequestore Mauro Bacigalupo, spesso scettico ma affezionato a Blanca

nel ruolo del vicequestore Mauro Bacigalupo, spesso scettico ma affezionato a Blanca Gualtiero Burzi, l’agente Nanni Carità, collega di squadra dal carattere leale e affidabile

l’agente Nanni Carità, collega di squadra dal carattere leale e affidabile Michela Cescon, interpreta Nadia Repetto, magistrato e figura di riferimento nelle indagini

interpreta Nadia Repetto, magistrato e figura di riferimento nelle indagini Matilde Gioli, è Veronica Alberici, affascinante avvocatessa e interesse sentimentale di Liguori.

Dove è girata la serie Blanca 3?

Anche questa stagione è ambientata nella suggestiva Genova, con riprese che valorizzano la bellezza e l’atmosfera unica della città ligure, rendendola quasi un personaggio a sé.

Queste in sintesi le novità della terza stagione di Blanca, che si preannuncia ancora più intensa, tra casi avvincenti, nuovi personaggi e dinamiche sentimentali che promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo.

