Alien pianeta terra: quanti episodi ha la serie horror? Trailer

Alien: pianeta terra data uscita di tutte le puntate su Disney. Trama, anticipazioni e cast completo del nuovo horror sci-fi.

Alien: Pianeta Terra, la nuova serie Disney in uscita fra agosto e settembre 2025, reinventa il franchise horror-fantascientifico con un futuro dove tecnologia, corporazioni e IA si fondono in modo letale. Ambientata nel 2120, in un mondo dominato da 5 compagnie, la serie promette un’esperienza mozzafiato, come suggerisce il trailer ufficiale.

Alien pianeta terra: quando escono i nuovi episodi

Sono 8 gli episodi della serie Alien Pianeta terra, rilasciati in modo scaglionato in streaming su Disney. Le prime 2 puntate sono disponibili dal 13 agosto, mentre le restanti 6 escono uno a settimana. Questo significa che la serie termina a fine settembre 2025.

Ecco tutte le date di uscita di ogni episodio di Alien pianeta terra:

13 agosto: episodi 1 e 2

20 agosto: episodio 3

27 agosto: episodio 4

3 settembre: episodio 5

10 settembre: episodio 6

17 settembre: episodio 7

24 settembre: ultimo episodio.

Trama serie tv Alien pianeta terra

Tutto inizia con lo schianto dell’enigmatica nave spaziale USCSS Maginot sul pianeta Terra. Un evento apparentemente inspiegabile che mette in moto una catena di catastrofi. A indagare sull’incidente è un gruppo improvvisato di soldati guidati da Wendy, un robot umanoide con coscienza umana, frutto degli sforzi del giovane CEO visionario della Prodigy Corporation.

Questo nuovo tipo di essere vivente, che unisce la precisione dell’intelligenza artificiale alla consapevolezza dell’anima umana, segna una svolta nell’evoluzione della specie e nella corsa verso l’immortalità. Ma avrà bisogno di unire le forze con gli umani per sopravvivere alla minaccia portata dalle terribili creature arrivate sulla terra.

Alien: pianeta terra – cast

Ecco chi sono gli attori protagonisti di questa serie evento e quale ruolo interpretano:

Sydney Chandler nel ruolo di Wendy , il primo ibrido con coscienza umana

nel ruolo di , il primo ibrido con coscienza umana Timothy Olyphant è Kirsh , figura chiave tra i soldati sopravvissuti

è , figura chiave tra i soldati sopravvissuti Alex Lawther interpreta Hermit , un giovane genio solitario

interpreta , un giovane genio solitario Samuel Blenkin nel ruolo di Boy Kavalie , parte del gruppo improvvisato

nel ruolo di , parte del gruppo improvvisato Babou Ceesay è Morrow , ufficiale esperto in sicurezza e sopravvivenza

è , ufficiale esperto in sicurezza e sopravvivenza Adrian Edmondson interpreta Atom Eins , un misterioso personaggio legato alle corporazioni

interpreta , un misterioso personaggio legato alle corporazioni David Rysdahl è Arthur Sylvia , scienziato affiliato a Prodigy

è , scienziato affiliato a Prodigy Essie Davis nel ruolo di Dame Sylvia , figura influente della governance corporativa

nel ruolo di , figura influente della governance corporativa Lily Newmark è Nibs , giovane combattente ribelle

è , giovane combattente ribelle Erana James interpreta Curly , esperta in tecnologia sintetica

interpreta , esperta in tecnologia sintetica Adarsh Gourav è Slightly, stratega e tecnico.

Un mix tra fantascienza, horror e riflessione

In breve “Alien: Pianeta Terra” non è solo un thriller fantascientifico. È anche una profonda riflessione sul significato di coscienza, identità e sopravvivenza in un mondo in cui l’umanità ha perso il controllo della propria creazione. La serie tv affronta temi attuali come il potere delle mega-corporazioni e l’etica dell’intelligenza artificiale. Per questo si candida a essere una delle più originali del 2025.

