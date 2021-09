Quali partite di Champions su Amazon Prime? Calendario

Champions su Amazon Prime: il calendario. Ecco quali partite di Champions League 2021 2022 vedere in streaming su Prime. Date e orari.

Amazon prime video Champions. Sono 16 le partite della coppa europea di calcio per club più importante, di cui Amazon possiede i diritti tv in esclusiva. Si tratta delle gare del mercoledì, in cui scendono in campo le squadre italiane (Juve, Inter, Milan e Atalanta) nei rispettivi gironi.

Vediamo nel dettaglio quali sono le prossime partite di Champions League 2021-22 trasmesse su Amazon prime video.

Champions su Amazon Prime: quali partite

Quali partite di Champions si vedono su Amazon? Eco le date. Amazon ha comunicato sui propri canali social quali partite di Champions League 2021-22 trasmetterà live e in esclusiva assoluta. Ecco il calendario, con date e orari delle partite visibili in streaming giornata per giornata:

Inter-Real Madrid, mercoledì 15 settembre 2021 ore 21:00

Juventus-Chelsea , mercoledì 29 settembre ore 21:00

, Zenit-Juventus, mercoledì 20 ottobre ore 21:00.

Come si vede da questo resoconto, Amazon prime video trasmetterà subito 2 big match di Champions League. Il primo vedrà opposti i campioni d’Italia dell’Inter agli spagnoli del Real Madrid, in un incontro ricco di fascino e storia.

Il secondo, è quello in cui la Juve allenata da Massimiliano Allegri affronta i campioni d’Europa in carica, ovvero gli inglesi del Chelsea. Nella terza giornata invece, gli abbonati prime potranno guardare di nuovo la quadra bianconera, questa volta contro i russi dello Zenit San Pietroburgo.

Champions League su Amazon Prime calendario

Le seguenti partite trasmesse da Amazon, saranno comunicate successivamente dall’azienda. Sicuramente nelle prossime gare potrebbero trovare spazio anche le squadre di Milan e Atalanta, ossia le altre due italiane che giocano in questa competizione.

Prime Champions: le partite che non troverete su Sky o Mediaset

Tuttavia non si può escludere che Amazon trasmetta ancora partite di Juve e Inter, quando impegnate di mercoledì. Questo almeno fino al termine della fase a gironi, che si concluderà a dicembre 2021. Dagli ottavi di finale in poi, infatti, bisognerà vedere quali squadre avranno superato il turno, prima di comunicare quali eventi saranno visibili su questa piattaforma. Di sicuro queste partite si potranno guardare solo su Amazon prime video, non si troveranno dunque su Infinity, Mediaset, Sky o Now tv.

Insomma, lo spettacolo della Champions League 2021-22 è su amazon prime video. Qui gli abbonati possono godersi le partite di più belle con una qualità di trasmissione superiore (anche in 4K con HDR), commentate da famosi telecronisti come ad esempio Sandro Piccinini. I tifosi delle squadre in corsa in questa coppa non vedono l’ora, ma anche tutti gli appassionati di calcio e in generale di sport.

