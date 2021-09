Quanto costa DAZN al mese? Prezzi, abbonamento, offerte

Quanto costa DAZN? Prezzo abbonamento. E si può vedere gratis?

Ormai tutti conosciamo DAZN, la piattaforma video per vedere lo sport. Calcio, ma non solo: l’offerta è sempre più ampia ed è ormai un must per gli appassionati di sport. Ma quanto costa DAZN?

Quanto costa Dazn?

L’abbonamento è mensile e costa 29,99 euro al mese.

A questo prezzo avete accesso a tutti i contenuti di DAZN, che comprendono la serie A Tim, ma anche tutte le partite di UEFA Europa League, LaLiga, Copa Sudamericana, i canali tematici dedicati a Milan e Inyer, MotoGp, boxe, i canali Eurosport 1 e Eurosport 2, documentari e perfino freccette!

Insomma, se amate lo sport, con 29,99 al mese avete accesso praticamente a tutto o quasi e potrete vedere Dazn quando volete.

Dividere le spese: ecco perché conviene Dazn

Ricordiamo che DAZN si può usare si un totale di sei dispositivi (tv, pc, tablet, smartphone, ecc.) e si può guardare su due dispositivi in contemporanea.

Questo vuol dire che potete dividere la spesa con amici e parenti, quindi pagate 30 euro ma più persone possono usufruire di DAZN, cosa che lo rende molto conveniente.

E ricordiamo che, oltre a tutti i contenuti sportivi, se siete appassionati di calcio potete vedere TUTTE le partite della serie A per i prossimi 3 anni…

Quanto costa DAZN per i vecchi abbonati?

Fino a qualche mese fa c’erano delle offerte per i vecchi abbonati, ora non più: il prezzo è 29,99 euro per tutti. Non è da escludere però l’arrivo di nuove offerte in futuro per vecchi e nuovi abbonati.

Come vedere Dazn gratis? Non si può!

Una delle domande più frequenti è come vedere Dazn gratis. Beh, semplicemente non si può. Fino a qualche mese fa c’era il periodo di prova gratuita, ora non più. Potrebbe tornare in futuro, ma al momento l’unico modo di vedere DAZN è attivarlo e pagare 29,99 euro al mese. Un piccolo trucco è legato all’opzione “invita un amico”. In questo modo, attivando un nuovo abbonamento DAZN, avrete dirito a 30 giorni di utilizzo gratuito. Idem se un amico vi manda il link: per un mese potrete usare DAZN senza pagare.

Se invece per un periodo non volete pagare – magari perché non ci sono le partite che vi interessano o semplicemente per motivi di risparmio – esiste l’opzione “Metti in Pausa e sospendi pagamento”. In questo modo si mette in pausa l’abbonamento a DAZN: non avete accesso ai contenuti, naturalmente, e non pagate. Poi, quando volete, potete riattivarlo e ricomincerete a pagare 29,99 euro al mese. Si può mettere in pausa DAZN per un massimo di 4 mesi.

