Quando inizia Che tempo che fa, la trasmissione Tv di Fabio Fazio sul canale Nove di Discovery. Data, orario, ospiti, puntate e dove vederlo in streaming.

Il programma televisivo Che tempo che fa torna in onda ma su un canale diverso rispetto al passato. Da quest’anno infatti la trasmissione condotta da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto si potrà vedere non più in Rai ma sul Nove in Tv e su Discovery + in streaming.

Ma da quando va in onda Che tempo che fa 2023-2024? E a che ora? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione di uno dei programmi tv più amato dagli italiani.

Quando inizia Che tempo che fa su Canale 9?

Il talk show condotto da Fazio, affiancato da Luciana Litizzetto e Filippa Lagerbäck, andrà in onda a partire dal 15 ottobre 2023 alle ore 19:30. A partire da questa data come di consueto poi l’appuntamento con la trasmissione, genere varietà, sarà in Tv ogni domenica sera, allo stesso orario.

Che tempo che fa nuovo canale, gratis in Tv

La nuova edizione di Che tempo che fa si potrà guardare gratis in Tv sul Nove (canale 9 del digitale terrestre da smart tv) e in streaming su Discovery+. Il 9 è il canale in chiaro di Discovery, l’azienda con cui Fabio Fazio ha siglato un accordo per la sua trasmissione dopo l’addio alla Rai.

Che tempo che fa è uno dei programmi che fa più ascolti in assoluto in Tv. Lo dimostrano i dati auditel della scorsa stagione televisiva, quando lo show ha ottenuto un ascolto medio di 2,4 milioni di spettatori per uno share dell’11,8 per cento. Ma ha anche raggiunto il record degli ascolti lo scorso 28 maggio 2023 con un totale di 2.772.000 spettatori pari al 15.4% di share.

Cosa ci sarà nella nuova edizione di Che Tempo che fa

In base alle anticipazioni il programma sarà suddiviso in 3 parti. La prima (intitolata Che tempo che farà) alle ore 19:30 coinvolgerà Fazio, Nino Frassica, il cast, gli ospiti e il pubblico del programma. La seconda alle 20:00 con il programma vero e proprio con le grandi interviste e le incursioni di Luciana Littizzetto. Infine, la terza ovvero quella conclusiva dalle ore 22:00 con l’ormai consueto tavolo, dove si alterneranno conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Che tempo che fa 2023 2024 ospiti

Da sempre questa trasmissione può vantare la presenza di ospiti di grande spessore nazionale ed internazionale. Come ad esempio i capi di stato, ricordiamo l’esclusiva intervista all’ex presidente USA Barack Obama oppure quella al presidente francese Emmanuel Macron e perfino l’intervista al Papa per la prima volta in Tv. Fazio ha sempre intervistato anche le grandi star dello sport (inclusi i campioni del calcio come Pelè e Mardona) quelle dello spettacolo e della musica, come ad esempio Marco Mengoni per citarne uno.

Ma quest’anno oltre alle domande per gli ospiti famosi, ci aspettano tante novità come quelle che vi abbiamo anticipato e non solo. Noi tutti siamo curiosi di scoprirle a partire da domenica 15 ottobre 2023 in poi, quando comincerà Che tempo che fa sul Nove. Il talk show proseguirà poi con gli appuntamenti settimanali fino a giugno 2024.

