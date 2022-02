Rai, stasera in Tv il Papa da Fazio

Sua Santità Papa Francesco sarà ospite questa sera da Fabio Fazio. E l’ennesimo colpo della trasmissione Che Tempo Che Fa. Ecco il programma e a che ora vederlo.

Il Papa ospite in Tv da Fabio Fazio non è solo una trasmissione televisiva, ma un vero evento da non perdere e che resterà nella storia della Rai. Ecco il programma della serata di questa serata speciale.

Rai il Papa da Fazio alle ore 20

Archiviata la settimana del festival della canzone italiana si torna alla normalità con i programmi che rappresentano un punto fermo del palinsesto Rai. Tra questi oltre alle fiction da seguire, brilla da anni Che Tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio che ha portato in studio il meglio del meglio. Basti pensare ad Obama lo scorso anno, o a quando in passato il celebre conduttore ha intervistato Rita Levi Montalcini.

Questa sera l’ennesimo colpo, da Fazio il superospite è Papa Francesco, che in passato aveva espresso il suo apprezzamento per il celebre conduttore. Dal canto suo Fazio desiderava da tempo intervistare il Papa.

Quindi questa sera sarà una serata speciale che ha come protagonista una figura amata a livello planetario. Si parla infatti del Papa..

Gli altri ospiti di Fazio

Oltre al professor Burioni e alla Litizzetto che è un punto fermo in questo programma, ci saranno anche: Roberto Saviano e i soliti giornalisti che con la Tv hanno fatto l’abbonamento. E’ il caso di Giannini presenza costante a La 7 e altri ancora.

Speriamo che la Rai non prenda lo stesso vizio della Gruber, troppi giornalisti in televisione rischiano di fare la fine dei virologi di Zalone.

A chiudere la serata saranno Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti oramai tornata in auge con la sua splendida voce.