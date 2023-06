Chi trasmette la Serie A 2024? Ecco la situazione dei diritti tv del calcio italiano nei prossimi 5 anni. Quanti abbonamenti servono e quanto si paga.

Serie A, mentre per i diritti televisivi della Champions League per i prossimi anni c’è chiarezza, con la partita del mercoledì sera che resta in esclusiva su Amazon Prime Video e le restanti su Sky, la situazione per la Serie A è ancora in alto mare. Sono 3 le emittenti che stanno cercando di acquistare i diritti tv del campionato italiano di calcio fino al 2027, ovvero Sky, Dazn e Mediaset.

E questo potrebbe significare che per vedere le partite bisognerà pagare 2 o 3 abbonamenti. Vi spieghiamo il perché in questo articolo.

Quali abbonamenti servono per vedere le partite di Serie A?

Per la stagione calcistica 2024 (e seguenti) i diritti televisivi degli incontri di Serie A non sono ancora stati assegnati. La Lega vuole incassare una cifra superiore rispetto ai 927,5 milioni a stagione ottenuti con Dazn e Sky per la distribuzione delle partite fino ad ora.

Attualmente hanno presentato un’offerta per comprare i nuovi diritti del campionato italiano Sky, Dazn e Mediaset, mentre Amazon e Rai hanno deciso di non partecipare. Tuttavia l’offerta complessiva è inferiore a quella minima prevista dal bando e ora l’assegnazione potrà avvenire tramite accordi privati fra Lega e singole emittenti.

Ci sono vari pacchetti acquistabili, ma quello preferito dalla Lega calcio, per massimizzare gli incassi, prevede: 6 o 7 partite a Dazn e 2 o 3 partite a Sky, con la decima partita da trasmettere in chiaro (a Mediaset). Se le cose dovessero andare così questo comporterebbe una sola cosa per gli spettatori: fare 2 o addirittura 3 abbonamenti per guardare la Serie A (ovvero Sky e Dazn, ma anche Infinity se Mediaset dovesse decidere di trasmettere la partita acquisita sulla sua piattaforma a pagamento, come avviene già per la Champions).

Tuttavia è più probabile che come successo finora saranno 2 gli abbonamenti da fare alla fine. E il prezzo da pagare sarà ancora una volta alto.

Quanto si paga per vedere la Serie A?

Come già spiegato da donnesulweb.it sui prezzi degli abbonamenti Sky non è sempre chiara, ma attualmente costa intorno ai 30 euro mensili (costo che cambia a seconda del pacchetto scelto). E i prezzi per la prossima stagione potrebbero cambiare ancora se il numero delle partite di Serie A trasmesse dovesse aumentare. Inoltre, abbonarsi a Sky implica l’impossibilità di disdire prima della fine della durata del contratto. Diversa invece Now Tv la piattaforma streaming che trasmette gli eventi sportivi di Sky, che costa meno e consente di disdire mensilmente.

Stesso discorso per Dazn, di cui tuttavia conosciamo il costo attuale a partire da 29,99 euro al mese per i nuovi abbonati. E poi c’è la terza eventualità di Infinity (se Mediaset dovesse acquisire i diritti senza mandare in chiaro le partite) che ad oggi costa 8 euro al mese.

Quindi facendo due calcoli, per fare questi 3 abbonamenti si potrebbe arrivare a pagare circa 60 – 70 euro al mese o forse più. Una cifra altissima per vedere la Serie A, che ovviamente i tifosi si augurano alla fine sia più bassa di così. Questo potrebbe avvenire solo se una di questi emittenti comprasse i diritti televisivi di tutte le partite di ogni giornata di Serie A. Ma lo sapremo solo una volta che saranno assegnati ufficialmente e usciranno le offerte per la nuova stagione calcistica.