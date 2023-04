Cosa vedere su Apple Tv plus adesso. Nuovi film e serie Tv in arrivo sulla piattaforma streaming di Apple. Data uscita, trama e anticipazioni.

Su Apple Tv + arrivano 5 fra film e fiction imperdibili, da vedere in streaming in alcuni casi già da fine aprile, in altri a partire da maggio 2023. Fra commedie, serie animate, documentari e film psicologici ce n’è per tutti i gusti. Quindi vediamo subito i 5 migliori titoli in uscita su Apple TV plus, con tanto di anticipazioni e date di uscita.

Vedi anche: Film da vedere assolutamente lista migliori

Platonic

Cominciamo dalla serie comedy disponibile in streaming dal 24 maggio 2023. I protagonisti di questa fiction sono Rose Byrne e Seth Rogen, le puntate in totale sono 10 e della durata di 30 minuti ciascuna. La trama racconta la vicenda di una coppia platonica (da qui il nome Platonic) di amici che si riavvicinano dopo parecchio tempo, il cui rapporto diventa totalizzante e rende le rispettive vite esilaranti.

Il pianeta preistorico 2

La seconda stagione del pluripremiato documentario di storia naturale lo trovate nel catalogo Apple dal 22 maggio in poi. Questa volta gli episodi sono 5 e trasportano gli spettatori indietro di milioni di anni quando sulla terra c’erano ancora i dinosauri, di varia specie e natura. Uno show naturalistico per un’esperienza unica nel suo genere.

Il nettare degli dei

In questo caso parliamo del nuovo telefilm multilingue con Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita in uscita il 21 aprile. Come si può intuire dal nome è ambientata nel mondo della gastronomia e dei vini pregiati. Titolo tratto dall’omonima serie manga giapponese. Insomma, se amate il Giappone e i vini non potete perderla.

Città in fiamme

Thriller in 8 episodi disponibile dal 12 maggio in streaming su Apple Tv ispirato all’omonimo romanzo di Garth Risk Hallberg. E’ un racconto musicale e familiare, che parla di una ragazza aggredita a Central Park (New York), dopo aver abbandonato un attimo la band dei suoi amici, per non fare misteriosamente più ritorno.

Vedi anche: Film horror recenti

Acquasilente 3a stagione

La terza stagione della serie animata in uscita dal 19 maggio 2023 su Apple TV plus. E’ incentrata sui fratelli Karl, Addy e Michael, che devono affrontare le sfide della vita, ma in loro soccorso c’è Acquasilente, un saggio panda che con le sue storie e una buona dose di umorismo riesce sempre a consigliarli nel modo giusto.

Oltre ai titoli visti fin qui vi segnaliamo anche “L’ultima cosa che mi hai detto”, serie già disponibile nel catalogo di Apple Tv in questi giorni.

Quanto costa Apple Tv plus

Per attivare l’app e la visione della piattaforma streaming Apple Tv è possibile inizialmente utilizzare il periodo di prova gratuita che dura 7 giorni. Una volta trascorso questo lasso di tempo se il servizio vi piace potete continuare a guardare i suoi contenuti, fra cui film e telfilm che abbiamo visto, pagando 6,99 euro al mese.

L’abbonamento a Apple TV comprende contenuti apple originals, serie di successo, film emozionanti, documentari, intrattenimento per bambini e tante novità che si aggiungono ogni mese. Il tutto a portata di streaming, utilizzando il vostro dispositivo Apple che più vi piace: iPhone, Apple Tv, Mac e via dicendo.

Vedi anche: Now tv costo e perché conviene di più