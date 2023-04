Disney plus, che film e serie ci sono in streaming a maggio 2023 su Disney. Titoli, date nuove uscite, trame e anticipazioni.

Su Disney + a maggio 2023 escono ben 10 nuovi film e fiction da vedere in streaming. Fra titoli originali, serie tv mozzafiato e perfino show sui grandi personaggi della musica, il catalogo Disney si arricchisce di tante novità da non perdere. Ecco quali sono e di cosa parlano.

Ed Sheeran – oltre la musica

E’ la docuserie originale sul cantante Ed Sheeran disponibile dal 3 maggio su Disney plus. Nelle 4 puntate di questo show la star internazionale della musica racconta in modo onesto anche la sua vita privata. Oltre a dire cosa pensa della vita in generale, chi guarda potrà ascoltare le sue hit sempre splendide.

White man can’t Jump

Per gli amanti dei film ecco invece il titolo originale e in esclusiva sulla piattaforma streaming di Disney dal 19 maggio. Si tratta di una commedia prodotta dai 20th Century Studios, che hanno rivisitato in chiave moderna l’iconico film del 1992 incentrato sullo streetball di Los Angeles. I protagonisti sono Jeremy, ex star di questo gioco e Kamal che invece ha fatto deragliare il suo futuro agonistico. I due personaggi all’apparenza opposti, scoprono di avere in comune molte più cose di quanto credessero.

American Born Chinese

Telefilm tratto dall’omonima graphic novel, racconta la storia di Jin Wang, adolescente qualsiasi impegnata fra liceo e vita domestica. Ma l’incontro con uno studente straniero la coinvolgerà suo malgrado in una battaglia incredibile fra divinità mitologiche cinesi. Trovate le sue avventure su Disney plus dal 24 maggio.

Cosa guardare a maggio 2023 su Disney plus

Se i titoli che abbiamo visto fin qui non vi convincono, ecco tutti altri 7 titoli in uscita a maggio 2023 e che vi consigliamo di vedere:

A Small light , miniserie basata su una storia vera ambientata durante la seconda guerra mondiale, disponibile dal 2 maggio.

, miniserie basata su una storia vera ambientata durante la seconda guerra mondiale, disponibile dal 2 maggio. Grow-Ish , di cui arriva la seconda parte della quinta stagione, quindi i nuovi episodi dal 3 maggio.

, di cui arriva la seconda parte della quinta stagione, quindi i nuovi episodi dal 3 maggio. The muppests Mayhem Band , nuova serie originale animata, ideale per i bambini, da guardare a partire dal 10 maggio.

, nuova serie originale animata, ideale per i bambini, da guardare a partire dal 10 maggio. Crater , film originale Disney + disponibile dal 12 maggio.

, film originale Disney + disponibile dal 12 maggio. In The Clearing, serie in catalogo dal 24 maggio.

serie in catalogo dal 24 maggio. The Kardashians, la terza stagione della serie originale sulla vita delle sorelle Kardashian, in catalogo dal 25 maggio in poi.

la terza stagione della serie originale sulla vita delle sorelle Kardashian, in catalogo dal 25 maggio in poi. Wild Life: Una storia d’amore, docuserie di National Geographic in streaming dal 26 maggio.

Ricapitolando, fra musica, avventure e serie tv dalla trama intricata, a maggio 2023 su Disney plus trovate tanti nuovi contenuti da guardare in streaming. Quindi non dovete far altro che entrare nell’app, scegliere il titolo che più vi stuzzica e godervi la visione.

