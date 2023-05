Prime video maggio 2023, nuove serie e film in uscita nel catalogo. Cosa c’è di bello da vedere su Amazon: titoli, di cosa parlano, trailer, date e puntate.

Su Prime video nel mese di maggio 2023 escono diverse nuove fiction o film in esclusiva da guardare in streaming. Fra le novità più attese ci sono le nuove puntate di Citadel, la serie Tv attualmente più vista sulla piattaforma video di Amazon. Ma ci sono diversi altri show o film imperdibili disponibili nel catalogo di maggio. Ecco da quando e di cosa parlano.

Quando escono i nuovi episodi di Citadel su prime?

Partiamo dalla serie televisiva del momento, ovvero Citadel di cui Prime ha già rilasciato nel catalogo di aprile 2023 le prime due puntate. Ora però gli spettatori, rimasti in sospeso seguendo le avventure delle due spie, attendono di sapere cosa succederà. Per farlo bisognerà attendere l’arrivo dei 4 nuovi episodi rilasciati a cadenza settimanale secondo questo calendario:

3° episodio: 5 maggio

4° episodio: 12 maggio

5° episodio: 19 maggio

6° episodio: 26 maggio

Il grifone

Serie ambientata negli anni 90, con protagonisti 3 ragazzi che scoprono un mondo fantastico chiamato Torre Nera. Al suo interno si trova Il grifone, un mostro senza pietà che sottomette tutte le creature viventi. Mark, uno dei protagonisti, scopre di essere l’unico al mondo a poterlo sconfiggere e per questo dovrà superare ogni paura e timore iniziale. Se amate il genere fantasy questo telefilm fa per voi, lo trovare dal 26 maggio in poi su prime.

Se cercate altro rispetto alle serie viste finora, ecco quelle in arrivo a maggio 2023 su Prime video:

The Ferragnez – La serie , le nuove puntate della stagione 2, con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni, disponibile dal 18 maggio.

, le nuove puntate della stagione 2, con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni, disponibile dal 18 maggio. Rosiko show – Guai a perdere , lo spettacolo con gli attori ed esperti di improvvisazione Ale & Franz, in un format all’insegna delle risate senza un copione prestabilito. In streaming dal 18 maggio.

, lo spettacolo con gli attori ed esperti di improvvisazione Ale & Franz, in un format all’insegna delle risate senza un copione prestabilito. In streaming dal 18 maggio. James May: Oh Cook! La seconda stagione dello show gastronomico di James May, che tenta di realizzare in cucina piatti di tutto il mondo. Lo trovate nel catalogo di prime video a partire dal 24 maggio.

Uno splendido disastro

Se invece dei telefilm preferite guardare un film, ecco la commedia romantica dal titolo Uno splendido disastro. La sua trama è incentrata su una studentessa che incontra un ragazzo all’apparenza totalmente diverso rispetto a lei, ma a cui in realità ben presto si avvicinerà. Potete guardare questo titolo, tratto dal bestseller di Jamie McGuire, a partire dal 5 maggio.

Altri film da vedere su prime video a maggio

Non è tutto, infatti per gli amanti dei titoli originali, in prima o seconda visione, ci sono altri 4 film da vedere assolutamente che escono nel catalogo prime di maggio. In particolare:

The Fabelmans , titolo autobiografico sull’infanzia di Steven Spielberg, uno dei registi e produttori cinematografici più grandi di sempre, in catalogo dall’11 maggio.

, titolo autobiografico sull’infanzia di Steven Spielberg, uno dei registi e produttori cinematografici più grandi di sempre, in catalogo dall’11 maggio. Le otto montagne , film sull’amicizia con protagonista Alessandro Borghi, lo trovate su prime video dal 15 maggio.

, film sull’amicizia con protagonista Alessandro Borghi, lo trovate su prime video dal 15 maggio. Il grande giorno , l’ultimo film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, esce il 22 maggio sulla piattaforma di Amazon video.

, l’ultimo film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, esce il 22 maggio sulla piattaforma di Amazon video. Prima di andare via, un film che parla di come cambia la vita di un ragazzo quando scopre di avere un male incurabile, soprattutto grazie all’incontro con una ragazza nelle sue stesse condizioni. Film in esclusiva dal 26 maggio in poi.

Queste tutte le novità su Amazon prime video a maggio 2023. Fra telefilm a puntate, show e film esclusivi, come si può notare la scelta è molto ampia. Per questo trascorrere una o più serate davanti alla smart tv, al pc o se preferite allo smartphone, guardando i titoli di prime video sarà semplicemente uno spasso.

Vedi anche: Quali partite di Champions su Amazon prime