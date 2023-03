Prime video, le novità in uscita nel mese di aprile 2023. Film, show e serie televisive da non perdere su Amazon. Titoli, anticipazioni, trailer e date di uscita.

Su prime video c’è molta attesa per l’arrivo di John Wick 4 dato che i primi 3 capitoli della saga sono già disponibili nel catalogo. Ma visto che il film attualmente è in programmazione nelle sale cinematografiche italiane non è disponibile su prime video e non lo sarà nel mese di aprile. In ogni caso le novità in arrivo nel catalogo di amazon sono comunque pazzesche e vi terranno incollati allo schermo. Ecco quali sono, di cosa parlano e quando escono.

Migliori serie da vedere su prime video di aprile

Partiamo con la nuova stagione di una delle fiction più attese, ovvero La fantastica signora Maisel (titolo originale The Marvelous mrs Maisel). I primi 3 nuovi episodi della quinta stagione saranno disponibili dal 14 aprile 2023. Mentre gli altri arriveranno a cadenza settimanale nel catalogo di Prime Video.

Nella stessa data (14 aprile) arriva anche Greek Salad, serie originale francese che segue le vicende dei due figli di Xavier e Wendy, i protagonisti di L’appartamento spagnolo. La trama è ambientata 20 anni dopo e porterà i protagonisti a vivere avventure nella città di Atene.

Vedi anche: Film e serie da vedere su Disney + aprile 2023

Altre fiction e show in arrivo su Amazon prime

Il 18 aprile poi è la volta di Alex Borstein: Corsets & Clown suits, uno speciale show comico che unisce umorismo e musica. A seguire il 21 aprile esce Inseparabili, una rivisitazione attuale dell’omonimo thriller di David Cronerberg, datato 1988.

Chiudiamo con Citadel, telefilm d’azione molto atteso con protagonisti l’attrice indiana Priyanka Chopra e Richard Madden, nei panni di due agenti di spionaggio internazionale. Ecco il trailer della serie Tv in arrivo dal 28 aprile su Amazon prime.

5 film in uscita su prime video aprile 2023

Per chi alle serie a puntate preferisce altro, ecco i film da vedere assolutamente che escono su amazon nel mese di aprile:

Grosso guaio all’esquilino: la leggenda del kung fu , film italiano in esclusiva che vede fra i protagonisti il comico Lillo, in arrivo dal 6 aprile 2023.

, film italiano in esclusiva che vede fra i protagonisti il comico Lillo, in arrivo dal 6 aprile 2023. Sulle ali della speranza, storia di fede e sopravvivenza in cui il protagonista cerca di far atterrare in sicurezza un aereo salvando la sua famiglia dal pericolo, dopo la morte del pilota. In catalogo dal 7 aprile.

storia di fede e sopravvivenza in cui il protagonista cerca di far atterrare in sicurezza un aereo salvando la sua famiglia dal pericolo, dopo la morte del pilota. In catalogo dal 7 aprile. Sulle ali dell’onore (devotion), basato sull’omonimo bestseller racconta di due piloti di caccia statunitensi che diventano eroi durante la guerra in Korea. Su prime dal 13 aprile.

basato sull’omonimo bestseller racconta di due piloti di caccia statunitensi che diventano eroi durante la guerra in Korea. Su prime dal 13 aprile. Caccia all’agente Freegard , film di azione in cui Freegard si finge agente segreto dell’MI5, ma una donna intuisce la bugia e fa scattare una vera e propria caccia all’uomo. In anteprima esclusiva su Amazon dal 20 aprile.

, film di azione in cui Freegard si finge agente segreto dell’MI5, ma una donna intuisce la bugia e fa scattare una vera e propria caccia all’uomo. In anteprima esclusiva su Amazon dal 20 aprile. Judy Blume Forever, titolo che racconta la storia della gioventù dell’amata autrice americana, i cui libri hanno segnato la vita di tantissimi lettori al mondo. Da non perdere a partire dal 21 aprile.

Questi i migliori show, film e serie in uscita nel mese di aprile 2023 su prime video. Ma se date un’occhiata al catalogo ne troverete altri. Insomma, come avrete notato anche se per il nuovo capitolo di John Wick c’è da aspettare, l’attesa può essere sicuramente allietata dai tanti titoli originali disponibili nelle prossime settimane in streaming sull’app video di amazon.

Vedi anche: Quali partite di Champions su Amazon prime