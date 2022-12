John Wick 4 quando esce. Trailer | attori | cast

John Wick 4 quando arriva al cinema il film con Keanu Reeves. Data uscita, anticipazioni, trama e cast completo.

John Wick 4 è uno dei film belli da vedere al cinema, fra i più attesi nel 2023. La saga dei film d’azione/thriller con protagonista il leggendario sicario (interpretato da Keanu Reeves) torna con un nuovo capitolo e altri nemici da sconfiggere. In attesa di guardare nelle sale cinematografica questo titolo del regista Chad Stahelski, vediamo subito il trailer italiano, la data di uscita e come si svilupperà la trama.

John Wick: capitolo 4 trailer ufficiale

Quando uscirà il prossimo John Wick in Italia?

Il 4° capitolo di John Wick esce al cinema il 23 marzo 2023. Inizialmente il film sarebbe dovuto uscire nel 2022, ma poi a causa del covid le riprese girate in città come Berlino, Parigi e New York, hanno subito dei rallentamenti. Ma ora ci siamo, manca sempre meno per vedere nelle sale quello che è considerato uno dei titoli più attesi dell’anno.

Ricordiamo che inizialmente John Wick doveva essere una trilogia, ma il successo crescente ha indotto gli autori ha prolungare la saga con il 4° capitolo, che tutti noi non vediamo l’ora di guardare.

John Wick 4 cosa sappiamo sulla trama del film

In questa nuova avventura il protagonista riesce finalmente a trovare il modo di sconfiggere la Grand Tavola, che aveva l’egemonia sul mondo intero. Tuttavia prima di godersi la meritata libertà, John è chiamato ad affrontare un nuovo e potente nemico.

Non sarà facile visto che il suo antagonista ha conoscenze tali da trasformare anche i vecchi amici in nuovi nemici da affrontare. In tutto ciò come sempre sparatorie, strategie e azione la faranno da padrone, rendendo questo titolo ancor più interessante del solito, se possibile.

John Wick 4 cast completo

Ecco la lista degli attori del film John Wick 4 e che personaggio interpretano:

Keanu Reeves , nei panni di John Wick

, nei panni di John Wick Ian McShane , che interpreta Winston

, che interpreta Winston Halle Berry , nel film Sofia

, nel film Sofia Lance Reddick , ovvero Charon

, ovvero Charon Laurence Fishburne , che interpreta il misterioso Bowery King

, che interpreta il misterioso Bowery King John Leguizamo , nei panni di Aurelio

, nei panni di Aurelio Bridget Moynahan , che interpreta Helen Wick

, che interpreta Helen Wick Donnie Yen , alias il personaggio di Caine

, alias il personaggio di Caine Natalia Tena, nei panni di Katia

nei panni di Katia Marko Zaror, nel ruolo del nemico principale.

Quanti John Wick hanno fatto e dove vederli

Prima di questo nuovo capitolo sono stati girati altri 3 film sul mitico sicario. Se non avete visto uno o tutti i film della serie vi consigliamo assolutamente di recuperarli, magari prima di godervi l’ultimo capitolo al cinema.

Ma dove si possono vedere i film di John Wick? Su diverse piattaforme di streaming in abbonamento. In particolare trovi John Wick 1, 2 e 3 su Amazon prime video, ma anche su Netflix e Now Tv. Insomma, avete diverse chance per vedere questa incredibile saga, che rientra fra i film più belli di sempre, che non potete non aver visto.

In attesa dell’uscita di John Wick 4 al cinema, prevista a marzo 2023, potete già entrare nel clima sparatutto e azione tipico di questo film fin da ora, grazie ai capitoli precedenti. Non ve ne pentirete.