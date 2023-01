Fast and Furious 10: data uscita | anticipazioni | cast

Fast & Furious 10 quando esce in Italia al cinema. Ecco trama, location e nuovi attori della saga dei film con Vin Diesel.

Fast and Furious 10 esce al cinema uno dei film più belli da vedere nel 2023. Manca sempre meno all’arrivo del nuovo e avvincente capitolo del film genere azione/avventura, dove le macchine e la velocità sono protagoniste. La primavera 2023 è il momento dell’arrivo di F&F X, con protagonisti Vin Diesel e gli altri membri della sua “famiglia” allargata, ma anche new entry come ad esempio Jason Momoa.

Ecco quindi tutto quello che sappiamo su The fast and the furious 10: uscita, anticipazioni e chi sono gli attori.

Quando uscirà Fast and Furious 10 in Italia

La data di uscita al cinema è prevista nel nostro paese per il 18 maggio 2023. Potremo quindi vedere il film diretto da Louis Leterrier e distribuito da Universal Pictures durante la prossima primavera. Fast 10 esce a 2 anni di distanza rispetto al capitolo 9, mentre arriva dopo oltre 20 anni dal primo film che ha iniziato questa che è ormai una saga irrinunciabile per molti.

Nel tempo però la trama e il racconto si è evoluto, passando dalle corse di macchine fine a se stesse a film più d’azione e con un racconto più complesso. Ma di base i personaggi protagonisti sono sempre gli stessi, seppur con alcune variazioni. Chi cambia di continuo è invece il Villain, ovvero l’antagonista principale.

Fast e Furious 10 trama e trailer

In questo caso la new entry è rappresentata da Jason Momoa, famoso attore che interpreterà il cattivo principale nel film. Di conseguenza Dom Toretto e i suoi amici avranno a che fare con lui e dovranno combattere i suoi piani a colpi di acceleratore e non solo.

Il capitolo 9 della saga ci aveva lasciati con la pace fra Dominic e suo fratello, dopo che si erano a lungo combattuti. Ma ora ci sarà un nuovo nemico che minaccia la pace dei protagonisti.

Per quanto riguarda il trailer ufficiale di Fast & Furious 10 in italiano non è ancora uscito. Ma ovviamente ve lo mostreremo non appena sarà rilasciato, probabilmente fra qualche settimana.

Fast and Furious 10 cast completo

Ecco l’elenco di tutti gli attori, vecchi e nuovi, che saranno protagonisti nel nuovo episodio cinematografico e che personaggio interpretano:

Vin Diesel , sempre nei panni di Dominic Toretto

, sempre nei panni di Dominic Toretto Jason Momoa , che interpreta il nuovo Villain delle saga

, che interpreta il nuovo Villain delle saga Michelle Rodriguez , Letty Ortiz nel film

, Letty Ortiz nel film Sung Kang , che interpreta Han Lue

, che interpreta Han Lue Rita Moreno , nei panni di Abuela Toretto

, nei panni di Abuela Toretto Tyrese Gibson , Roman Pearce nel film

, Roman Pearce nel film Brie Larson , alias Tess

, alias Tess Jason Statham , nei panni di Deckard Shaw

, nei panni di Deckard Shaw Ludacris , che interpreta Tej

, che interpreta Tej Charlize Theron, Cipher nella saga

Cipher nella saga Jordana Brewter, sempre nei panni di Mia Toretto

sempre nei panni di Mia Toretto Natalie Emmanuel, Megan in F&F10.

Quando finirà la saga di Fast and Furious?

E’ stato confermato che il decimo capitolo della saga sarà il primo degli ultimi due. In altre parole, salvo ripensamenti i film di Fast & Fuiorus dovrebbero terminare con l’undicesimo capitolo. Quindi dopo questo film ne seguirà un ultimo, in uscita probabilmente il prossimo anno o nel 2025.

Non ci resta dunque che goderci ancora una volta le avventure di Vin Diesel e degli altri attori, visto che siamo quasi alla fine della saga. Sicuramente a rendere più avvincente questo nuovo film, oltre alle fantastiche macchine ci sono pure le location utilizzate per le riprese, come ad esempio la città di Roma. Insomma, in Fast and Furious 10 i colpi di scena non mancheranno.