Quando esce Indiana Jones 5 in Italia? Anticipazioni sull’ultimo film della saga con Harrison Ford. Trailer, attori e dove si può vedere.

Indiana Jones e il Quadrante del destino è uno dei film da vedere assolutamente al cinema nel 2023. Si tratta del quinto e ultimo capitolo della saga del leggendario eroe archeologo. Il film diretto da James Mangold proporrà una mitica avventura in giro per il mondo, alla scoperta di misteri incredibili. Ecco allora quando arriva il nuovo film di Indiana Jones e chi sono gli attori del cast. Ma prima vediamo subito il trailer, nel video qui di seguito, per capire meglio di cosa parla il quinto capitolo della saga.

Indiana Jones 5 trailer film in italiano

Quando uscirà Indiana Jones 5 al cinema?

Indiana Jones e il quadrante del destino si potrà vedere dal 28 giugno 2023 nelle sale cinematografiche italiane. Bisognerà quindi attendere l’inizio delle estate per godersi la nuova e finale avventura dell’archeologo più famoso di sempre. Da questa data il film verrà proiettato per parecchie settimane, presumibilmente fino al mese di agosto.

Inoltre, per gli appassionati di cinema questo film sarà proiettato al Festival di Cannes giovedì 18 maggio 2023, per l’anteprima mondiale del lungometraggio firmato Lucasfilm.

Indiana Jones 5 trama e anticipazioni

Questo titolo genere azione e avventura, è ambientato nel 1969, gli anni dell’allunaggio. Periodo in cui Jones è prossimo ad appendere la “frusta al chiodo” e a ritirarsi nelle sue avventure da archeologo. Ma prima che questo possa avvenire il protagonista viene coinvolto dalla figlioccia in una nuova avventura per il mondo. L’obbiettivo è quello di recuperare un oggetto in grado di cambiare in meglio il mondo. Ma solo se dovesse finire nelle mani giuste, infatti ci saranno altri personaggi che lo cercheranno. Da qui si sviluppano una serie di avvincenti avvenimenti.

La colonna sonora di Indiana Jones 5 è composta da John Williams, che ha realizzato tutte le musiche di questo franchise cinematografico fin dal primo, ovvero Indiana Jones I predatori dell’arca perduta del 1981.

Cast Indiana Jones e i quadranti del destino (2023)

Ecco l’elenco dei tutti gli attori protagonisti di questo attesissimo film e che ruolo interpretano:

Harrison Ford , nei panni di Indiana Jones

, nei panni di Indiana Jones Antonio Banderas, che interpreta il personaggio di Renaldo

che interpreta il personaggio di Renaldo Phoebe Waller-Bridge, alias Elena Shaw nel film

alias Elena Shaw nel film John Rhys-Davies, nei panni di Sallah

nei panni di Sallah Toby Jones, che nel film interpreta Basil

che nel film interpreta Basil Boyd Holbrook, che interpreta il personaggio di Klaber

che interpreta il personaggio di Klaber Mark Kileen, ovvero Pontimus

ovvero Pontimus Mads Mikkelsen, ossia Jurgen Voller

ossia Jurgen Voller Shaunette Renée Wilson, nei panni di Mason.

Dove hanno girato Indiana Jones 5?

L’ultimo capitolo di questa avvincente saga è stato girato in Italia e più precisamente in Sicilia. Nello specifico la produzione ha scelto di girare le scene presso i siti archeologici della Magna Grecia tra cui l’area di Segesta, ma compaiono anche altre località come Trapani, Palermo, Siracusa e Cefalù. Ma poi ci sono anche altre location internazionali. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per un grande film, dal cast di attori alle bellissime location. E ovviamente le sempre imperdibili avventure dell’archeologo che tutti amano.

In breve, Indiana Jones 5 si potrà vedere al cinema dal 28 giugno 2023 in Italia. Presumibilmente solo diversi mesi dopo questa data sarà disponibile nelle piattaforme di streaming a pagamento. Ma per ora se volete vedere il capitolo finale del personaggio interpretato da Harrison Ford lo trovate nelle sale cinematografiche durante l’estate.

