Barbie 2023. Data uscita in Italia del film con Margot Robbie, Ryan Gosling e Dua Lipa, che ha scritto la canzone della colonna sonora. Trailer e anticipazioni.

Barbie è uno dei film da vedere nel 2023 al cinema perché ha un cast di attori stellari, che include perfino la cantante Dua Lipa. Inoltre costituisce un richiamo formidabile visto che racconta la storia della bambola più amata dalle bambine che si ritrova nel mondo reale. Ma cerchiamo di capire meglio da quando si potrà guardare Barbie il film, di cosa parla e qual è il ruolo della star internazionale della musica Dua Lipa.

Prima però vi mostriamo il video del trailer in italiano del film, tratto direttamente da Youtube.

Quando esce Barbie 2023 in Italia e chi sono gli attori

Il film esce il 21 luglio 2023 in tutte le sale cinematografiche italiane. Si tratta di uno dei titoli più attesi dell’estate, non solo perché mostra la vita della famosa e fashion bambola bionda che prende vita, ma anche grazie agli attori del cast. Barbie in particolare è interpretata dall’attrice australiana Margot Robbie, mentre nei panni del suo compagno Ken c’è l’attore canadese Ryan Gosling.

Barbie, il film con la canzone originale di Dua Lipa

Ma non finisce qui, perché in questo film c’è anche la star internazionale della musica dance Dua Lipa, al suo debutto come attrice. In questo caso vestirà i panni di Barbie sirena, quindi per una parte del film sarà lei la protagonista della storia. Anche se il ruolo principale della bionda più amata dalla ragazze spetta a Margot Robbie, come detto in precedenza. La pop star avrà però un importante cameo.

Non solo, la cantante per l’uscita del film ha realizzato la canzone intitolata “Dance the night” come colonna sonora. Il brano uscito nelle scorse settimane è già uno dei tormentoni estate 2023 e se un successo tira l’altro, allora è molto probabile che anche il film lo avrà. Intanto però vediamo cosa sappiamo sulla trama di questa pellicola cinematografica qui di seguito.

Anticipazioni Barbie il film 2023

Il film racconta il cambiamento della vita della protagonista, che all’improvviso scopre di non essere più una bambola perfetta e per questo viene cacciata dal paese in cui vive (Barbie Land). A questo punto, non sapendo dove andare, cerca la sua fortuna nel mondo reale, insieme a Ken. Tuttavia ben presto si renderà conto di quanto questo mondo sia diverso rispetto al quello in cui viveva prima.

In sintesi, Barbie il film esce il 21 luglio 2023 al cinema. Fra gli attori che interpretano la mitica bambola c’è anche la cantante Dua Lipa, che per l’occasione ha realizzato pure la canzone della colonna sonora.

