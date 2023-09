Calendario film in uscita al cinema e in streaming su Prime Video, Netflix e Rai autunno-inverno 2023-2024. Titoli, date, trailer e trame dei prossimi film in arrivo.

Film in uscita 2023 2024, in autunno e in inverno usciranno tanti nuovi film di vario genere, dal thriller alla fantascienza fino all’azione e perfino quello sportivo. Nelle sale cinematografiche, ma anche nelle piattaforme streaming. Ecco quali sono i prossimi film in uscita, quando arrivano e dove vederli.

Film in uscita ottobre 2023

Ecco quali sono i film autunnali 2023 in uscita in Italia e di che cosa parlano.

The creator (2023)

The Creator, data uscita al cinema: 28 settembre 2023. Genere: Thriller d’azione.

Film 20th Century Studios diretto da Gareth Edwards ambientata in una guerra futura fra umani e intelligenza artificiale. Il protagonista Joshua e la sua squadra vengono reclutati per distruggere l’arma creata dall’IA che potrebbe porre fine alla guerra, ma anche all’intera esistenza del mondo.

Awareness (2023)

Awareness, data uscita in streaming: 11 ottobre 2023. Genere: Fantascienza.

Questo nuovo film spagnolo sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Fra gli interpreti c’è anche Pedro Alonso, (attore che interpreta Berlino nella Casa di carta). In breve il film parla di Ian, ribelle adolescente che può manipolare le menti delle persone. Utilizza queste abilità per piccole truffe, ma quando qualcosa va storto le sue capacità diventano oggetto delle attenzioni di organizzazioni rivali.

Killers of the Flower Moon (2023)

Killers of the Flower Moon, data uscita al cinema: 19 ottobre 2023. Genere: drammatico.

Film del registra Martin Scorsese con attore protagonista Leonardo di Caprio, ambientato negli anni 20′ quando alcuni membri della tribù di nativi americani della contea di Osage, vengono assassinati dopo che nelle loro terre viene trovato il petrolio. Per questi fatti l’FBI decide di investigare.

The Nun 2 (2023)

Un titolo extra rispetto a quelli visti finora è The Nun 2 un film genere horror attualmente in programmazione al cinema, ma che prossimamente sarà disponibile per lo streaming su Netflix. Potrebbe essere il film halloween 2023 da non perdere la sera più paurosa dell’anno, ovvero il 31 ottobre.

Film in uscita novembre e dicembre 2023

The Marvels (2023)

The Marvels, data uscita al cinema: 8 novembre 2023. Genere: Azione, film di supereroi.

In questo ennesimo capitolo della saga Marvel, le 3 eroine Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau cominciano a scambiarsi di posto ogni volta che usano i loro poteri. Per questo dovranno necessariamente fare squadre per capire quali sono i motivi di questi avvenimenti e risolvere i guai che ne conseguiranno.

Fra le prossime uscite ci sono anche film in streaming gratis, come ad esempio Diabolik che andrà in onda su Rai 2 in autunno (presumibilmente fra novembre e dicembre in attesa di conferma) e sarà disponibile per lo streaming gratuito su Raiplay.

Film in uscita gennaio 2024

Anche i film in uscita inverno 2024 sono notevoli. In particolare vi segnaliamo Chi segna vince. Titolo genere sportivo che esce al cinema in Italia l’11 gennaio 2024 e racconta l’incredibile storia della nazionale di calcio delle Isole Somoa, considerata la squadra peggiore del mondo.

Ma ovviamente la lista non finisce qui e resta in aggiornamento. Nelle prossime settimane troverete qui tanti altri titoli.

Questi i film in uscita nei prossimi mesi al cinema e in streaming. Come spesso accade molti prima escono nelle sale cinematografiche e solo nei mesi successivi sono disponibili per lo streaming nelle varie piattaforme, a pagamento, come Netflix o Prime Video oppure gratis come per RaiPlay. Ma in alcuni casi vengono proposti in prima visione direttamente in streaming senza passare dal cinema. I generi come visto sono diversi, ma accontentano un po’ tutti, a voi la scelta di quale guardare fra questi.

