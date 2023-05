Quando esce il film La sirenetta in Italia. Data e trailer e anticipazioni della pellicola di Disney Tra le voci italiane c’è anche il cantante Mahmood

La Sirenetta è una rivisitazione del classico film d’animazione ed è stato già presentato in anteprima a Londra. La pellicola uscirà a breve anche nelle sale cinematografiche italiane. Ecco le anticipazioni sul film di Disney in Italia

La Sirenetta trama

ll film è perfetto anche per i bambini in quanto racconta la storia di Ariel, una giovane sirena bellissima e vivace in cerca di avventure. Ariel è la figlia ribelle di Re Tritone e desidera esplorare il mondo al di là del mare. Durante le sue esplorazioni sulla superficie, si innamora del affascinante principe Eric. Nonostante alle sirene sia vietato interagire con gli umani, Ariel decide di seguire il suo cuore e stringe un patto con Ursula, la malvagia strega del mare, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma. Tuttavia, questo mette in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

Data uscita del film La Sirenetta

L’uscita del film di Dysney è molto attesa e sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 24 maggio.

Cast

Fra le attrici protagoniste c’è la cantante Halle Bailey nel ruolo di Ariel, Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric, Noma Dumezweni nel ruolo della Regina, Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby, Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone e Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

Nella versione italiana del film La Sirenetta, le voci dei personaggi sono interpretate da Yana_C e Sara Labidi, rispettivamente nelle canzoni e nei dialoghi di Ariel. Simona Patitucci, doppiatrice della protagonista nel classico d’animazione, presta la sua voce alla malvagia strega del mare Ursula. Il cantante Mahmood con la sua voce interpreta invece il personaggio iconico di Sebastian.

“La Sirenetta” è diretto da Rob Marshall, candidato all’Oscar, e la sceneggiatura è stata realizzata da David Magee, anch’egli candidato due volte all’Oscar.

Vedi anche: