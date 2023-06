Vasco Rossi su Netflix, quando arriva la docuserie sulla rockstar italiana. Di cosa parla, trailer e quante puntate ci sono nella serie tv sul sopravvissuto Vasco Rossi.

Vasco Rossi Il Supervissuto si chiama così il documentario in arrivo sulla piattaforma streaming di Netflix, che racconta la vita di uno dei cantanti italiani più amati di sempre, sul palco e fuori. Quindi si parla di canzoni e concerti ovviamente, ma anche della vita privata e dei pensieri del Blasco. Una vera e propria chicca per i fan del rocker di Zocca. Ecco cosa sappiamo su questa serie televisiva, dall’uscita fino alle anticipazioni sul contenuto.

Vasco Rossi Netflix, trailer della docuserie

Ma per capire meglio di cosa si tratta vediamo subito il trailer tratto da YouTube.

Vasco Rossi il supervissuto, su Netflix da quando?

Al momento Netflix non ha ancora comunicato la data ufficiale per l’uscita dell’atteso documentario su uno dei cantanti italiani più famosi. Infatti, guardando il trailer alla fine noterete che viene annunciato prossimamente l’arrivo di questo titolo nel catalogo netflix, tuttavia non si sa ancora quando effettivamente sarà disponibile per vederlo in streaming. E’ però probabile che nelle prossime settimane la data verrà annunciata. Sappiamo invece già quanti episodi ci sono: 5 le puntate in cui scopriremo segreti e curiosità sulla vita del comandante.

Serie tv Netflix su Vasco: anticipazioni e trama

La serie è stata girata in buona parte durante i due anni della pandemia, quindi in un momento di pausa rispetto ai numerosi impegni di una star del rock come Vasco. Per questo ha rappresentato l’occasione giusta per raccontare i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera musicale.

Le immagini che vedremo seguono il cantante nei luoghi più importanti per lui, dalla sua città di nascita Zocca fino a Los Angeles. Oltre ai pareri del Blasco, ci sono tante testimonianze di musicisti e artisti che lo hanno accompagnato durante la sua carriera, che svelano aneddoti e curiosità su come sono nati i testi delle canzoni di Vasco, dalle più famose a tutte le altre.

Vasco Rossi il supervissuto, le parole del cantante

Sull’uscita di questa serie evento Vasco Rossi ha detto di sentirsi un vero è proprio sopravvissuto: agli anni 70, 80, 90 e non solo. Da qui nasce il titolo, come ha spiegato con queste parole:

“’Sono sopravvissuto agli anni 70, quando c’erano le Brigate Rosse, Lotta Continua e Potere Operaio. Poi agli anni 80, da bere, i più stupidi del secolo, ma anche i più belli e i più divertenti, facendo rock. Poi sono sopravvissuto agli anni ’90, quando ho voluto costruire una famiglia. Poi a tre malattie mortali nel 2011 e fino al 2020 quando è arrivata la catastrofe mondiale del covid. Io non sono solo un sopravvissuto, sono un supervissuto.”

Ricapitolando, la docuserie su Vasco Rossi Il supervissuto, arriverà su Netflix prossimamente. E ci permetterà di scoprire segreti sui successi e la vita di uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana di sempre.

Intanto però se vuoi ascoltare le canzoni più belle di Vasco Rossi ecco alcuni esempi: