Vasco Rossi, Gli sbagli che fai è la nuova canzone sigla della serie Tv Netflix sulla vita del cantante rock italiano. Video, testo e spiegazione del nuovo inedito di Vasco.

Gli sbagli che fai, è l’ultima canzone di Vasco Rossi scritta appositamente per le colonna sonora della docuserie Il Supervissuto, disponibile in streaming su Netflix. Quindi dopo una lunga attesa è arrivato finalmente un brano originale di Vasco, che il rocker di Zocca ha presentato così in questo video sul suo canale YouTube.

Ecco allora di cosa parla la canzone sigla della serie Netflix Il Supervissuto (voglio una vita come la mia) quali sono le frasi più belle del testo e cosa significano.

Vasco Rossi, Gli sbagli che fai testo nuovo singolo

“Ho passato una sera con me..”

Inizia così l’ultima canzone di Vasco Rossi, che in sostanza rappresenta un viaggio all’interno di sé stessi alla ricerca di un “sè” che non esiste, ma è solo un’illusione. All’interno del brano la frase principale arriva verso la fine ed è la seguente:

Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile

Dunque uno dei concetti fondamentali è l’illusione di credere che tutto sia possibile. Un tema che accompagna spesso i testi delle canzoni di Vasco così come la ricerca di un senso che spesso non c’è. Le frasi che compongono le strofe di questo brano sono state scritte da Vasco Rossi, appositamente per la sigla della serie Il Supervissuto che parla della sua vita. Al momento il testo completo della canzone intitolata Gli sbagli che fai non è ancora disponibile, visto che il rilascio su tutte le piattaforme musicali avverrà il 27 settembre 2023, in contemporanea con l’uscita del documentario. Ma non appena lo sarà lo troverete qui.

Significato Gli sbagli che fai di Vasco Rossi

Intanto però conosciamo già il significato del brano, grazie alla spiegazione data proprio dal Blasco sulla sua pagina ufficiale Instagram. Il comandante parla innanzi tutto del titolo dicendo: “sono diventato quello che sono soprattutto grazie agli sbagli che ho fatto. Ma ne è valsa la pena fare tutto e lo rifarei”. Da qui Gli sbagli che fai, sigla della fiction sulla vita di Vasco.

Nel brano, così come nella serie uno dei cantanti rock italiani migliori di sempre, racconta la sua esistenza trascorsa da sopravvissuto. Si parla di un modo di vivere frenetico, sempre a correre e a spingere al massimo, come è successo al rocker. Ma c’è anche il desiderio di raccontarsi e cercarsi, anche se questo non è sempre possibile dato che tutto si trasforma e tutti noi siamo un processo in continuo cambiamento.

Nuovi singolo Vasco Rossi 2023 e Serie Netflix

L’autunno 2023 segna per il cantautore il ritorno sulla scena musicale nazionale, grazia all’uscita della canzone originale Gli sbagli che fai e di una delle serie del momento, quella che racconta la sua vita da rockstar, inclusa quella privata.

Ma non finisce qui, perché il 2024 di Vasco sarà altrettanto ricco di musica, a partire dal Tour di concerti. Ad esempio a giugno 2024 il Komandante suonerà allo Stadio San Siro di Milano (in data ancora da definire), ma sicuramente saranno tante altre le occasioni per ascoltare live i grandi successo di Vasco. In attesa degli show dal vivo, intanto ci godiamo il nuovo singolo e la serie televisiva raccontata in prima persona dal cantante, che lo mostra in una versione che non avete mai visto.

