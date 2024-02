Vasco Rossi, si chiama Libera libera il nuovo brano dedicato a tutte le donne. Di cosa parla, chi l’ha scritto e quando esce.

Libera libera è il nuovo singolo scritto da Vasco Rossi nel 2024. Il rocker di Zocca ne ha annunciato l’arrivo tramite i suoi profili social, anticipando che si tratto di un testo attuale e adatto alle donne.

Ovviamente questa novità ha scatenato la gioia dei fan, che non vedono l’ora di ascoltare la canzone. Ecco allora di cosa parla e quando uscirà in base alle anticipazioni del Kom.

Testo della canzone Libera libera

Il testo di questo brano è in via di definizione, quindi al momento la canzone non è ancora uscita. Gli autori del brano sono lo stesso Vasco Rossi e Roberto Casini, amici e grandi artisti che hanno già collaborato in passato.

Ovviamente non appena sarà pubblico il testo completo con tutte le frasi e le strofe che compongono l’ultima canzone scritta da Vasco, la troverete in questa pagina in aggiornamento.

Libera libera di cosa parla la canzone

Per spiegare di cosa parla questo brano lo stesso Vasco ha detto che si tratta di un racconto adatto per tutte le donne. Parla del mondo attuale e di quanto le donne siano libere e più forti che mai.

Da questa breve sintesi sul significato di Libera libera, si può intuire che si tratta di una canzone sulla libertà e l’emancipazione femminile. Ma con ogni probabilità rappresenta anche il coraggio delle donne. Secondo le fan di Vasco anche questa volta impareremo qualcosa in più sul mondo femminile, visto che a detta loro il comandante le conosce meglio di chiunque altro.

Libera libera di Vasco Rossi, chi la canta

Il “blasco” ha scritto il testo del singolo, ma ha dichiarato che lo regalerà alla cantante Denise Faro. L’artista definita dal rocker di Modena una grande performer e una cara amica, sarà quindi la voce di questo brano.

Lo conferma il seguente post pubblicato su Instagram da Vasco Rossi, che lo immortala insieme a Casini e la cantante in sala di registrazione.

Quando esce la nuova canzone di Vasco

Visto che i tre artisti stanno ancora lavorando sul brano, al momento non c’è ancora una data ufficiale di uscita. Ma il cantautore ha lasciato intendere che presto ci saranno aggiornamenti al riguardo, scrivendo “Stay tuned“.

Quindi è presumibile che ascolteremo il nuovo singolo Libera libera prossimamente, durante il 2024. Questo brano segue Gli sbagli che fai, inedito uscito nel 2023 come colonna sonora della docu-serie sulla vita del cantante italiano, dal titolo “Il supervissuto”.

In attesa di questo momento, vi ricordiamo che Vasco Rossi sarà nelle principali città italiane in estate. E chissà se durante i concerti di Vasco 2024 ci sarà la possibilità di ascoltare anche questo nuovo brano in collaborazione con Denise Faro.

