Canzoni dance del momento. Classifica 2021

Quali sono le canzoni dance del momento? Ecco la playlist con la classifica 2021 aggiornata.

Classifica canzoni dance. Ascolta qua i successi dance del momento. Ecco quali sono le canzoni da ballare più passate nelle radio e più ascoltate nei locali e online, buon ascolto.

Classifica canzoni dance 2021 – Ascolta la playlist

Classifica aggiornata a luglio 2021:

BTS – Permission to Dance Fred De Palma feat. Anitta – Un altro ballo Galantis, David Guetta & Little Mix – Heartbreak Anthem Sigala, Rita Ora – You for Me Jonas Blue, Leon – Hear Me Say Jennifer Lopez, Rauw Alejandro – Cambia el Paso Gigi D’Agostino & LA Vision – In & Out Dua Lipa – Love Again Arilena Ara ft. Noizy – Murderer DJ Kuba & Neitan x Skytech – Dancing

Ascoltale qui:

BTS – Permission to Dance

Fred De Palma feat. Anitta – Un altro ballo

Galantis, David Guetta & Little Mix – Heartbreak Anthem

Sigala, Rita Ora – You for Me

Jonas Blue, LÉON – Hear Me Say

Jennifer Lopez, Rauw Alejandro – Cambia el Paso

Gigi D’Agostino & LA Vision – In & Out

Dua Lipa – Love Again

Arilena Ara ft. Noizy – Murderer

DJ Kuba & Neitan x Skytech – Dancing

Le canzoni dance 2021

Questi sono i brani che stanno spopolando in radio e che ci fanno saltare sulle sedie. Hit dai ritmi energici e travolgenti, che ci ricordano, nonostante questo difficile 2021 segnato dall’epidemia Covid-19, che c’è ancora la forza e la volontà di essere spensierati e di divertirci.

In classifica vediamo la nuova canzone fenomeno BTS, ormai presente in tutto il mondo, ma c’è anche il brano attualmente più gettonato nell’estate italiana, ovvero Un altro Ballo del duo De Palma – Anitta. Come al solito, David Guetta non può mancare dalla lista. Il Dj francese avvalendosi di collaborazioni interessanti e di nomi importanti appartenenti all’universo dance, continua a sfornare hit che probabilmente ci terranno compagnia per mesi.

Presenti nella top 10 anche due artisti esperti di hit da ballare, vale a dire Gigi D’Agostino e Jennifer Lopez, quest’ultima con un brano decisamente estivo.

Occhio però anche a nuovi protagonisti dei successi dance del momento, come ad esempio DJ Kuba & Neitan x Skytech, che promette scintile in questa estate 2021. Insomma, pronti per ballare a distanza di sicurezza?

Classifica dance 2021, canzoni di maggior successo

La classifica dei brani dance del momento è basata secondo le classifiche delle radio e gli ascolti nelle piattaforme di streaming.

Oltre a qualche nome a sorpresa, come Arilena Ara, non manca la solita Dua Lipa. La regina della dance pop regna anche con il suo nuovo brano intitolato “Love Again”, singolo tratto dall’album “Future Nostalgia”, da mesi grande successo nelle vendite, nei download, negli streaming e nei passaggi radiofonici. Come si vede dal video, in questa occasione la cantante veste i panni della cowgirl.

Vedi anche: Canzoni da dedicare a un’amica o amico

Infine, nella classifica delle canzoni dance 2021 meritano una citazione anche Sigala e Rita Ora, che con il loro brano intitolato “You for Me” mettono subito voglia di scatenarsi in un ballo.

Queste le canzoni dance del momento secondo la classifica aggiornata a luglio 2021.

Non ti bastano? Allora ascolta anche: