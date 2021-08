11 canzoni anni 80 da discoteca. Le più famose straniere

Musica dance, playlist con le 11 canzoni da discoteca anni 80 più belle e famose.

Quali sono le canzoni anni 80 da discoteca più belle e famose? A fine anni ’70 la musica dance, o la “disco”, ha un enorme successo, anche grazie a brani come “I feel love” di Donna Summer. Ma è soprattutto negli anni ’80 che esplodono le hit da ballare. Muove i primi passi la musica house, ma nelle discoteche si ballano soprattutto brani pop ancora oggi indimenticabili. Ecco le 11 canzoni dance anni 80 straniere più belle e famose.

Playlist canzoni anni 80 straniere da discoteca – TOP 11

Culture Club – Kharma Chameleon

Madonna – Like a Virgin

A-ha – Take on me

The Human League – Don’t you want me

Soft Cell – Tainted Love

Michael Jackson – Billie Jean

Eurythmics – Sweet Dreams (Are Made of This)

Queen – Another One Bites the Dust

Grace Jones – La Vie En Rose

Abba – Gimme! Gimme! Gimme!

Duran Duran – The Wild Boys

Anni 80, tutti in discoteca a ballare canzoni oggi iconiche

Negli anni ’80 la cultura dance si diffonde sempre di più e le hit, i tormentoni, sono sempre più le canzoni da ballare in pista. Gruppi come i Depeche Mode, i Queen, gli Human League, gli A-ha, gli Abba, ovviamente i Duran Duran e molti altri… Per non parlare poi di icone pop come Madonna, Grace Jones, Michael Jackson e molte altre. La lista sarebbe ovviamente molto molto più lunga, ma abbiamo scelto un mix di 11 brani storici molto ballati nel decennio Ottanta nelle discoteche e nei locali di tutto il mondo.

In questo caso abbiamo preso in esame solo le canzoni straniere, e in particolare i brani pop che divenivano immediatamente celebri nelle discoteche. Non si tratta di meteore, come potete vedere, ma di canzoni passate alla storia, ancora oggi cantate e ballate non solo nelle numerose feste a tema anni 80.

Vedi anche: