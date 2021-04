Tra le tante canzoni degli ABBA ne abbiamo scelte 12, le più belle e famose.

Il periodo di attività degli ABBA è durato solo dieci anni, dal 1972 al 1982, ma in così poco tempo gli ABBA hanno composto e cantato canzoni che hanno fatto la storia della musica pop, rimasti immortali e famosissimi ancora oggi. Tra le canzoni degli ABBA abbiamo scelto le 12 più belle e famose. Buon ascolto!

Canzoni Abba: le 12 migliori canzoni degli Abba

1. Waterloo (1974)

Con questo brano inizia la storia degli ABBA. Si tratta infatti del loro primo vero successo, la canzone con cui la band svedese si aggiudicò l’Eurovision Song Contest 1974.

2. I Do, I Do, I Do, I Do, I Do (1975)

So love me or leave me, make your choice but believe me

I love you

I do, I do, I do, I do, I do

Un altro famosissimo brano degli ABBA, una canzone d’amore in cui non c’è spazio per i dubbi, con cui gli ABBA confermarono il successo ottenuto negli anni precedenti.

3. SOS (1975)

Altro grandissimo successo degli ABBA, che li portò nelle prime posizioni di diverse classifiche internazionali, SOS è ancora una canzone d’amore, questa volta però si tratta di un amore ormai finito.

4. Mamma Mia (1975)

Mamma Mia here I go again

My, my how can I resist you?

Sempre nel 1975 esce Mamma Mia, sicuramente tra le canzoni che hanno reso celebri gli ABBA. Il brano parla di quanto è difficile lasciare qualcuno che si ama, nonostante i tanti inganni subiti.

5. Fernando (1976)

Nel 1976 esce Fernando, brano che decreta definitivamente lo scoppio della cosiddetta “Abbamania”. Si tratta di una canzone contro la guerra, con riferimenti alla rivoluzione messicana.

6. Dancing Queen (1976)

Ed ecco la canzone più famosa degli ABBA, la celeberrima Dancing Queen. Il brano fu dedicato a Silvia Sommerlath e presentato al Teatro dell’Opera di Stoccolma alla vigilia del suo matrimonio con il re di Svezia.

7. Money, Money, Money (1976)

Sempre del 1976, tratta dall’album Arrival, è Money, Money, Money. Il testo descrive con ironia il desiderio di una donna di smettere di lavorare e vivere di rendita sposando un uomo ricco o vincendo al gioco d’azzardo.

8. Take a Chance on Me (1977)

Take a Chace on Me, ancora una volta una canzone d’amore, è un altro singolo degli ABBA che ottenne enorme successo commerciale in tantissimi paesi del mondo.

9. Voulez-Vous (1979)

Nonostante oggi sia una delle canzoni più note della band, Voulez-Vous non riscosse un particolare successo quando uscì. Resta comunque tra i migliori brani della band.

10. Gimme! Gimme! Gimme! (1979)

“Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)” uscì nel 1979 e diventò subito una grande hit europea. Il testo racconta la storia di una giovane ragazza sola, che desidera una vita sentimentale. Celebre la melodia iniziale

11. Super Trouper (1980)

Uno degli ultimi grandi successi degli ABBA è Super Trouper. Il titolo fa riferimento a un celebre modello di faro seguipersone utilizzato per l’illuminazione nei palcoscenici.

12. The Winner Takes It All (1980)

Finiamo in bellezza con The Winner Takes It All, brano che ebbe un enorme successo. Da molti considerata la miglior canzone degli ABBA, parla della fine di una storia d’amore.

Gli ABBA: breve storia di una band che ha segnato un’epoca

Lo storico gruppo svedese degli ABBA si costituì intorno al 1970 a Stoccolma, ma i quattro iniziarono a cantare con il nome ABBA nel 1972. Il nome del gruppo è un acronimo formato dalle iniziali dei nomi dei quattro membri, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad.

Gli ABBA furono il primo gruppo non anglofono d’Europa a raggiungere un così grande successo non solo in Europa ma anche in tutti i paesi di lingua inglese, e sono stati uno dei gruppi di maggior successo commerciale nella storia della musica pop, con brani che restarono in cima alle classifiche mondiali dal 1974 al 1982.

Perché si sono sciolti gli ABBA?

Gli ABBA non erano solo una band, erano uniti anche nella vita: Björn era infatti sposato con Agnetha e Benny con Frida. Al massimo della loro celebrità però entrambi i matrimoni fallirono. Non è però questo l’unico motivo del loro scioglimento, anche se sicuramente le vicende personali influirono sulle dinamiche del gruppo. Di fatto tutti e quattro avevano il desiderio di seguire una propria strada da solista, cosa che hanno in seguito fatto.

