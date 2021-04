Le migliori canzoni da mettere come suoneria del vostro telefono.

Le canzoni da usare come suoneria del proprio cellulare smartphone. Le canzoni rock si prestano particolarmente, ma non solo quelle. Vediamo le migliori, recenti e classiche, da usare come suoneria.

The Who – Baba O’riley

I primi 45 secondi di questo storico pezzo rock sembrano davvero pensati per essere una suoneria! L’inizio di questa famosa canzone è storico e conosciuto da tutti, ma anche se non sentito subito il telefono squillare la parte successiva, sempre più rock, vi darà una bella svegliata. Una delle canzoni rock più belle di sempre e una delle suonerie rock più belle di sempre.

M83 – Midnight City

Questo bellissimo pezzo electro-pop ha un inizio che sembra pensato apposta per essere usato come suoneria. La canzone degli M83, famosissima, è così bella che vi verrà voglia di non rispondere al telefono per ascoltarla tutta intera.

Deep Purple – Smoke on the Water

E torniamo a un altro grande classico del rock con l’immortale Smoke on the Water dei mitici Deep Purple. Chi non ha imparato questo riff di chitarra? (O almeno ha provato…) Molto semplice eppure bellissimo. Un’ottima canzone rock per un’ottima suoneria rock.

AC / DC – Back in Black

Parlando di riff storici, ecco uno dei più famosi di sempre. Questa è davvero una canzone spesso usata come suoneria, riconoscibile, potente, di sicuro vi accorgerete che il vostro telefono sta squillando. Un classico dell’hard rock del 1980 del mitico gruppo australiano.

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Ancora un riff incredibilmente famoso, un classico rock degli anni 90, per quella che forse è la canzone più famosa dei Nirvana, il gruppo del leggendario Kurt Cobain. La canzone – inutile dirlo, bellissima – si presta decisamente come suoneria per il vostro telefono smartphone. Attenzione, anche in questo caso forse potreste avere voglia di non rispondere per ascoltarla tutta intera!

Mozart – Rondò alla turca

Chi non vorrebbe avere una suoneria scritta da un genio della musica come Mozart? Il finale della sonata per pianoforte n. 11, conosciuta come Marcia Turca o Rondò alla turca, è davvero una suoneria perfetta. La nostra ipotesi è che Mozart abbia viaggiato nel tempo e l’abbia composta appositamente per essere usata come suoneria! Semplicemente perfetta. Una suoneria meno rumorosa delle precedenti, ma incisiva e allegra. Stupenda.

James Blake – Retrograde

Una suoneria più rilassata, dall’atmosfera soul e notturna, ma che decisamente si fa notare, grazie a questa meravigliosa canzone di James Blake. I primi secondi sono perfetti per far squillare il vostro telefono e, chiunque vi stia chiamando, siamo sicuri che risponderete con un sorriso.

White Stripes – Seven nation army

E torniamo infine a un classico del rock, anche se più recente, con un altro mitico riff semplicissimo eppure entrato in testa a tutti, diventato molto popolare anni addietro. Tratto dall’album “Elephant” del 2003 degli White Stripes, è una ottima canzone da usare come suoneria che riconoscerete non solo voi ma anche tutti quelli che avete intorno.

Questi erano alcuni dei nostri suggerimenti sulle canzoni da usare come suoneria. Rock soprattutto, come abbiamo visto, ma anche pop e musica classica. Le canzoni sarebbero tantissimo, inutile dirlo. Ognuno può scegliere di mettere anche, molto semplicemente, la propria canzone preferita.

15 canzoni d’amore da dedicare a lui. Playlist Cosa dedicare al nostro lui quando siamo innamorate? Ecco 15 belle canzoni d’amore da dedicare a lui, cantate da cantanti donne.

L’ideale è che sia una canzone con un inizio molto riconoscibile e che poi vada in crescendo, in modo da riconoscere il suono del vostro telefono. Ovviamente potete anche scegliere di mettere suonerie diverse per persone diverse, una rock per i vostri amici, una più dolce per il vostro ragazzo o la vostra ragazza, e così via.

Se poi volete seguire le tendenze, date un’occhiata alla nostra Classifica delle canzoni del momento.

Ma a questo punto forse vi starete chiedendo come mettere una canzone che vi piace, magari trovata su Youtube, come suoneria del vostro telefono. Bella domanda, rispondiamo.

Come scaricare una canzone da usare come suoneria?

Come si fa a mettere canzoni come suoneria del cellulare? E come si fa a scaricare una canzone, magari da Youtube, da usare come suoneria? Non è difficile, anzi è semplice.

Se avete già la canzone nel telefono dovrete semplicemente andare nelle impostazioni della suoneria (dipende se avete un telefono Android, Iphone o altro) e impostare quella canzone. Altrimenti, se la volete scaricare da Youtube, dovete usare un convertitore.

Ci sono sia app sia siti che lo fanno, come https://yt1s.com/youtube-to-mp3/it (ma ce ne sono tanti, cercate “from youtube to mp3” su Google ad esempio). Andate lì, incollate l’indirizzo della canzone/video, seguite le istruzione e verrà convertito in un mp3. A quel punto potete scaricarlo e impostarlo come suoneria. Semplice, no?

