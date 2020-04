Le canzoni rock degli anni ’90 indimenticabili, molte sono entrate nella storia della musica. Ne abbiamo scelte 15 per voi. Buon ascolto!

CANZONI ROCK ANNI ’90. Il decennio che va dal 1990 al 1999 è stato sicuramente importante per la musica rock. Band come i Nirvana, i Pearl Jam e i R.E.M hanno avuto il loro momento di maggiore fama e l’alternative rock è divenuto sempre più popolare, ma al contempo band già molto famose negli anni precedenti, come i Queen, i Pink Floyd e i Metallica, ci hanno regalato canzoni davvero indimenticabili. Ma quali sono le migliori e più famose canzoni rock degli anni ’90? Ecco la nostra playlist, e buon ascolto!

Canzoni rock anni ’90, le più belle e famose

1. Nirvana – Smells Like Teen Spirit (1991)

Forse la canzone simbolo del decennio. Riferendosi a questo brano, così dichiara Kurt Cobain in un’intervista concessa al periodico Rolling Stone: «Fondamentalmente stavo provando a plagiare i Pixies. Devo ammetterlo. Quando ho sentito i Pixies per la prima volta mi sono sentito così unito a loro che avrei potuto fare parte di quel gruppo o perlomeno di una cover band.” Plagio o non plagio, è certo che questa canzone, tratta dall’album Nevermind del 1991, è entrata nella storia del rock anni ’90.

2. Radiohead – Karma Police (1997)

Tratto dall’album “OK Computer”, riconosciuto da molti come una pietra miliare della musica rock degli anni ’90, questo brano dei Radiohead è forse il più conosciuto della band inglese nonché uno dei più belli e famosi del decennio.

3. Pearl Jam – Immortality (1995)

Immortality fu pubblicata nel 1995 con l’album Vitalogy, il terzo della band di Seattle. A lungo si è discusso sul significato del testo, che molti dicono sia riferito alla morte di Kurt Cobain avvenuta nel 1994.

4. Red Hot Chili Peppers – Otherside (1999)

I successi dei Red Hot Chili Peppers, gruppo formatosi a Los Angeles nel 1983, sono stati davvero tanti negli anni ’90. Otherside uscì nel 1999 con l’album “Californication” e fu un grande successo. Notevole anche il videoclip, ispirato all’arte di Escher.

5. Metallica – Nothing Else Matters (1992)

Pare che il frontman della band statunitense James Hetfield inizialmente non avesse intenzione di pubblicare questa canzone, perché molto personale. Dunque se la conosciamo dobbiamo ringraziare il batterista del gruppo, Lars Ulrich, che insistette per pubblicarla.

6. R.E.M. – Losing My Religion (1991)

Celebre brano dei R.E.M, fu sicuramente quello che portò la band statunitense al successo mondiale. Grande successo ottenne anche il videoclip, che vinse numerosi premi.

7. Queen – Innuendo (1991)

Considerata “la Bohemian Rhapsody degli anni novanta”, Innuendo uscì nel 1991, prima traccia dell’album omonimo. Canzone epica, in cui all’hard rock si mescolano flamenco, operetta e rock progressivo.

8. Alice In Chains – Down in a Hole (1992)

Tratta dall’album Dirt, il secondo della band, Down in a Hole è forse una delle canzoni più belle e significative scritte dagli Alice In Chains

9. Soundgarden – Black Hole Sun (1994)

Brano premiato per la “migliore interpretazione hard rock” ai Grammy Awards del 1995, Black Hole Sun fu in cima alle classifiche mondiali per molto tempo.

10. Muse – Muscle Museum (1999)

Uscita nel 1999 con l’album Showbiz, questa canzone fu sicuramente tra quelle che portarono la band britannica al successo internazionale.

11. Green Day – Basket Case (1994)

Tratta dall’album del 1994 “Dookie”, il terzo della band statunitense, questa canzone ottenne molti riconoscimenti e fu il primo grande successo internazionale dei Green Day.

12. The Cranberries – Zombie (1993)

Non si può parlare di rock anni ’90 senza nominare questa bellissima canzone dei Cranberries. Il testo, molto forte, denuncia la situazione di violenza dell’Irlanda del Nord nei primi anni novanta.

13. Blur – Song 2 (1997)

Ecco un’altra canzone degli anni novanta che quasi tutti ricordano. Pubblicata nel 1997, è stata decretata come il sesto ritornello più esplosivo di tutti i tempi dalla rivista britannica New Musical Express nel 2012.

14. Blink-182 – All The Small Things (1999)

Brano pubblicato nel 1999 tratto dall’album Enema of the State, All the Small Things fu scritta per la fidanzata del frontman Tom DeLonge, ed è tra le canzoni anni 90 più popolari.

15. Pink Floyd – High Hopes (1994)

Finiamo in bellezza, con una bellissima canzone dei Pink Floyd, che nel 1994 pubblicarono il loro quattordicesimo album, The Division Bell, da cui è tratta High Hopes.

Vedi anche:

Canzoni rock anni 90. Non solo Grunge

Questa la nostra top 15 per quanto riguarda le canzoni rock anni 90 straniere. Come abbiamo visto la musica rock negli anni ’90 è molto varia. Certamente il grunge, forse vero re di quegli anni, ruba la scena agli altri sottogeneri, ma il britpop e il punk sono generi altrettanto popolari in questo decennio, senza dimenticare che il metal continua ad avere grande fortuna.

Insomma, tantissime sono le band che in quegli anni ci hanno regalato emozioni con la loro musica, e per forza di cose dovendo fare una playlist abbiamo dovuto tralasciarne qualcuna. Speriamo comunque che le canzoni che abbiamo scelto vi siano piaciute, e che sia stato bello tornare con la mente a quegli anni e lasciarsi andare ai ricordi.

Ti è piaciuta questa classifica? Ascolta le altre nostre playlist!